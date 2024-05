Doces vendidos na Flórida são recolhidos devido ao risco de salmonela

A fabricante de balas e doces Palmer Candy emitiu um recall de vários “itens de confeitaria com revestimento branco” vendidos em 17 estados devido ao risco de salmonela.



Os produtos potencialmente afetados podem causar uma variedade de riscos à saúde associados à salmonela, incluindo diarreia, vômito e dor abdominal, informou a Palmer Candy, com sede em Sioux City, Iowa.



A Salmonella também pode causar infecções nas artérias, entre outras, podendo até levar à morte em indivíduos mais suscetíveis.



A empresa foi notificada sobre o risco potencial pelo fornecedor do revestimento líquido utilizado nos confeitos. A produção dos produtos afetados foi suspensa enquanto a empresa investiga junto com a Food and Drug Administration dos EUA.



Os itens recolhidos estavam disponíveis para compra nas lojas Walmart, Hy-Vee, Target e Dollar General no Alabama, Califórnia, Flórida, Illinois, Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska, Dakota do Norte, Oregon, Pensilvânia, Carolina do Sul, Dakota do Sul, Texas , Virgínia, Wisconsin e Wyoming. Eles também foram distribuídos internacionalmente.



Os consumidores são instados a devolver os produtos afetados para obter um reembolso total. Eles também podem obter mais informações entrando em contato com a Palmer Candy Company pelo telefone 1-800-831-0828, de segunda a sexta, das 8h às 17h.



Uma lista completa dos produtos afetados pode ser vista aqui.