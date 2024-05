Preço do combustível aumentou em toda a Flórida; veja onde está mais barato

Os preços do combustível aumentaram esta semana 2 centavos por galão em todo o estado em relação à semana passada; o aumento maior foi registrado em na área de Miami e Bradenton-Sarasota.



O norte da Flórida ainda é a área mais barata para abastecer no estado, com alguns preços 30 centavos a menos por galão do que em partes do sul da Flórida.



SUL DA FLÓRIDA



Miami-Dade: O preço médio: US$ 3,63 o galão, de acordo com a pesquisa da GasBuddy com quase 1.700 postos na região, um aumento de 2,3 centavos o galão em relação à semana passada. Os preços na área de Miami estão 7,9 centavos por galão mais altos do que há um mês. A gasolina mais barata na área de Miami custava US$ 3,19 e a mais cara, US$ 5,09.



Fort Lauderdale: US$ 3,64



West Palm Beach/Boca Raton: US$ 3,76

POR TODA A FLÓRIDA



Preços desta segunda-feira, 6, de acordo com a AAA :

Bradenton / Sarasota: $ 3,59 Fort Myers: 3,60 Jacksonville: $ 3,56 Naples: $ 3,68 Orlando: $ 3,50 Panama City: $ 3,37 Pensacola: $ 3,36 Port St. Pete: US$ 3,61



PREÇO NA BOMBA



Média: O preço médio de um galão de gasolina em todo o país nesta segunda-feira era de US$ 3,65, de acordo com a AAA.



O aplicativo GasBuddy foi criado para mostrar os preços dos motoristas ao seu redor e um rastreador de combustível pode atualizar os usuários em postos que têm ou não combustível com base nas mudanças no fornecimento.



A expectativa de especialistas é de que os preços da gasolina continuem a baixar junto com os preços do diesel antes do fim de semana do Memorial Day.



Fonte: Miami Herald.