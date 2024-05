Brasileiros da Flórida se unem e juntam doações para o Rio Grande do Sul

Brasileiros de várias regiões da Flórida se juntaram para arrecadar e enviar doações para os afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Doações estão sendo recebidas em Orlando, Miami e outras cidades vizinhas das regiões central e sul do estado. (Veja os locais nas imagens no final desta matéria).



Segundo a Assistência Social da Prefeitura de Porto Alegre, os itens mais necessários para doação são alimentos não perecíveis e cestas básicas, itens de higiene pessoal – como pasta e escovas de dentes -, roupas de cama e banho e água mineral.



A moradora de Miami, Ana Alice, está em Porto Alegre organizando com outros brasileiros que estão na Flórida o envio e o recebimento das doações.



"Pessoal, estou em Porto Alegre por ironia do destino. Estou com a minha família daqui. Organizamos uma missão para enviar daí de Miami muita ajuda para cá. Estou em contato com a casa civil aqui e ajudando em tudo que posso. Por favor, distribuam ao máximo de pessoas possível para que chegue tudo que pudermos para cá", disse.



Ao Gazeta News, a gaúcha disse que ainda não há uma data específica para o envio, pois estão organizando com a companhia aérea Azul e também com autoridades brasileiras, mas será tão logo esteja tudo pronto.



Pontos de arrecadação



Há diversos pontos de arrecadação na Flórida. Veja nas imagens abaixo os locais e quais itens podem ser doados.



Dentre os itens mais necessários estão:



Roupa de cama

Roupa de banho

Cobertor

Roupa de frio para adulto e criança

Fralda geriátrica

Fralda infantil

Colchão a vácuo

Calçado

Travesseiro

Brinquedos

Medicamentos

Produtos de higiene pessoal



Azul



Diante da situação de calamidade pública na região sul do país, a empresa estabeleceu postos de arrecadação de mantimentos nos 160 aeroportos em que opera e nas 103 lojas da Azul Viagens distribuídas pelo Brasil e na Flórida.



A Azul anunciou ainda a criação de um Fundo Social de apoio humanitário. O objetivo do fundo é angariar recursos para prestar apoio a pessoas impactadas por desastres naturais e crises sociais de grandes proporções.



O primeiro apoiador do Fundo Social da Azul é o Itaú Unibanco, instituição financeira parceira da companhia, que concretizou uma doação de R$ 5 milhões e que será utilizada para auxiliar na operação humanitária no Rio Grande do Sul.