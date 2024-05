Bilhete vencedor da Powerball de $ 214 milhões foi vendido em Publix do sul da Flórida

Um bilhete vencedor da Powerball foi vendido em um Publix no sul da Flórida, confirmaram funcionários da loteria na terça-feira (7).



O grande vencedor acertou todos os cinco números – 7, 23, 24, 56 e 60 – junto com a bola vermelha Powerball, 25, e levou o grande prêmio de $214 milhões no sorteio de segunda-feira, de acordo com o site da Powerball.



Se optar por receber tudo de uma vez, o grande prêmio será de US$ 100,1 milhões, descontados os impostos.



Os funcionários da loteria confirmaram que o bilhete vencedor foi vendido no Publix da 9050 Biscayne Boulevard, em Miami Shores.



Até a manhã de terça-feira, o vencedor ainda não tinha reivindicado seu prêmio e os jogadores da loteria são incentivados a verificar seus bilhetes. O vencedor deverá resgatar seu prêmio até 6 de novembro, de acordo com a loteria da Flórida.



O próximo sorteio acontecerá na noite de quarta-feira, 8, com um jackpot estimado em $20 milhões.