Companhia aérea inicia voos direto de Orlando a partir de US$ 48

A partir deste mês, os viajantes podem pegar voos diretos do Aeroporto Internacional de Orlando (MCO) para destinos na Carolina do Norte, Pensilvânia e Tennessee por US$ 48.

Para comemorar as novas rotas, a companhia aérea Allegiant Air está oferecendo tarifas só de ida nas novas rotas a partir de US$ 48.



As novas rotas de Orlando são para as seguintes áreas:

- Asheville, Carolina do Norte, via Aeroporto Regional de Asheville (AVL) – a partir de 3 de maio, com tarifas só de ida a partir de US$ 48



- Allentown, Pensilvânia, via Aeroporto Internacional Lehigh Valley (ABE) – a partir de 16 de maio, com tarifas só de ida a partir de US$ 64



- Knoxville, Tennessee, via Aeroporto McGhee Tyson (TYS) – a partir de 17 de maio, com tarifas só de ida a partir de US$ 56



"Seguindo a grande demanda por viagens, estamos entusiasmados em adicionar o MCO ao nosso mapa de rotas. A Flórida provou repetidamente ser um dos principais destinos de férias para os viajantes da Allegiant", disse Drew Wells, diretor de receitas da Allegiant, em um comunicado. “A adição de voos de/para MCO oferecerá aos viajantes mais opções ao planejar suas férias e esperamos que os clientes aproveitem nossa marca exclusiva de viagens: voos sem escalas, sem o incômodo de escalas ou conexões”.

Para reservar um voo ou obter mais informações, visite Allegiant.com.



Fonte: Fox 35.