"Chegue preparado para vencer e não para passear", ressalta Carlinhos Silva, sobre trajetória nos EUA

Considerado o estado mais promissor atualmente para negócios nos Estados Unidos, a Flórida segue atraindo cada vez mais brasileiros, que atualmente chegam com o intuito de construir sua carreira ou abrir um próprio negócio.

Nos últimos anos, aumentou o número de profissionais e famílias brasileiras que buscam vistos americanos, para empreender ou continuar os estudos. Em todo os EUA, os brasileiros somavam 499,272 e na Flórida 101,417, segundo o censo relativo a 2019. Em Massachusetts, a comunidade é composta por 92,957 brasileiros. Todavia, divergindo dos dados do censo, segundo o Itamaraty, há mais de 1 milhão de brasileiros morando nos Estados Unidos, sendo que 300 mil deles estão na Flórida. As principais concentrações estão na Flórida, Massachusetts, Nova York, Califórnia, Nova Jersey, Connecticut e Geórgia.

De acordo com um relatório da Florida Chamber Foundation, a comunidade brasileira contribui anualmente com aproximadamente US$ 10,7 bilhões para a economia da Flórida. Essa contribuição vem de vários setores, incluindo imobiliário, financeiro, serviços e varejo.

Com o objetivo de destacar profissionais brasileiros de diferentes áreas e compartilhar suas histórias de vida nos Estados Unidos, o Gazeta News criou o quadro "Sonho Americano", onde profissionais de diferentes áreas contam sobre sua trajetória, suas dificuldades e vitórias na 'Terra do Tio Sam'.

Nesta edição, destacamos Carlos Silva, 42 anos, mais conhecido como Carlinhos, morador de Boca Raton, sul da Flórida. Nascido em Pernambuco e criado em São Paulo, nos EUA há 8 anos, atualmente é diretor da agência de carros Best Deals e de uma pequena empresa de ar condicionado.

Desde que veio à procura de uma vida profissional e pessoal melhor, trabalhou como maître, gerente, gerente-geral, técnico de ar-condicionado, vendedor de carro. Além da agência de carros, abriu uma empresa ar condicionado. Segundo ele, a ideia inicial era ter um segundo trabalho, "pois aqui não podemos nos apoiar em um trabalho só até achar uma coisa concreta onde possa obter o sucesso e sendo sustentável".

Nesta entrevista, ele conta um pouco da sua trajetória.

GN - Qual seria o seu diferencial como profissional nos EUA?

Ser honesto e prestativo.

GN - Sua maior alegria morando nos EUA?

Estar crescendo proficientemente e ter construído amizades verdadeiras.

GN - Sua maior tristeza morando nos EUA?

Ficar longe da família no Brasil.

GN - O que mais marcou sua vida nos EUA?

Quando eu recebi minha residência permanente (green card).

GN - Uma dica para quem chegou agora do Brasil para morar

Tente ver o máximo de vídeos possíveis em todos os sentidos para não se frustrar ao chegar aqui. Chegue preparado para vencer e não para passear.

GN - O "sonho americano" - o que é para você?

Ter liberdade, segurança e emprego.