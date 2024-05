Brasileira alerta sobre compra de Apple Watch falso no Costsco

Você nem sempre recebe o que pagou. Comprar um novo produto de um varejista confiável não garante necessariamente que a experiência de compra não será ruim. Isso depois de um novo relatório explicar que varejistas como Walmart, Costco e Target estão lidando com um problema comum: eles nem sempre sabem o que estão vendendo, aponta o site Imore.

Produtos falsos e modelos trocados estão se tornando um problema para quem faz pedidos online em casa. Mas agora problemas semelhantes estão se tornando cada vez mais comuns, mesmo em compra direta em uma loja física.

Há reclamações de produtos falsos em caixas reais, utensílios domésticos que foram usados para adicionar peso a uma caixa vazia. E, infelizmente, devolver esses itens nem sempre é tão fácil quanto deveria ser.

Foi o que aconteceu com a estudante brasileira Taina Scariolli de Souza Lemos, moradora do sul da Flórida, que comprou um Apple Watch no Costsco de Deerfield Beach no dia 21 de abril e quando chegou em casa e foi abrir a caixa, percebeu que era falso.

Ao Gazeta News, ela detalhou o problema e quais atitudes tomou.

"Eles me venderam como novo e original. Tentei carregá-lo e não carregava. Achei estranho, levei na loja da Apple e me disseram que era falso e que eu teria que resolver onde comprei. Voltei ao Costco em menos de 24 horas que tinha comprado pra devolver o aparelho e pegar o dinheiro de volta, mas disseram que não podiam fazer nada por mim antes eles teriam que abrir uma investigação interna e depois disso veriam o que poderia ser feito", relata.

A estudante disse que chamou a polícia para fazer uma denúncia no mesmo dia, mas esperou por mais de duas horas e precisou ir ao aeroporto levar o pai.

"É um absurdo. Foi um erro deles interno, me venderam dizendo que era original. Não tem o botão, não tem a parte de trás, não tem o número de IMEI no aparelho (só na caixa) e não conecta o carregador. É simplesmente uma carcaça só, não funciona", detalha.

O original, segundo ela, possui um botão lateral com um relevo, e o que ela comprou não tinha. "Percebemos a diferença do botão na hora de ligar porque ele não ligava. E na parte de trás para colocar para carregar, não carregava".

Ela foi então até a loja da Apple e a atendente mostrou um original, dizendo que aquele realmente não era. "Aí eu percebi que não era mesmo. O peso também é diferente, esse não pesa nada, o original é bem mais pesado", explicou.

"Eu só queria meu dinheiro de volta"

Dois dias depois, o gerente da loja pediu que ela fosse até lá para receber o dinheiro de volta. Porém, ainda houve certa dificuldade.

"Fizeram toda uma verificação de novo e me deram um gift card que só poderia ser gasto na rede. Eu disse que era um absurdo porque eu queria o meu dinheiro de volta. Foi U$834 e eu falei que não confiava mais para gastar com eles. Como pagamos com cartão da Mastercard, eles alegaram que não poderiam devolver o dinheiro. Na hora de pagar com a bandeira do cartão, não houve problema, eles aceitaram, mas para fazer um estorno, não poderiam. Achamos contraditório isso", afirma.

Com muito custo, eles devolveram o dinheiro em 'cash', conta Lemos, que faz o alerta.

"Acho importante as pessoas saberem porque eu nunca imaginei que eu compraria uma mercadoria falsificada dentro do Costsco. E não é uma mercadoria barata. Eles vendem muitos eletrônicos".

Há parceria entre a Costsco e a Apple para revenda?

Outro ponto que disseram à brasileira foi que compram os produtos direto com a Apple, mas ao questionar os funcionários da Apple, eles disseram que o Costsco não é revendedor direto deles e não trabalham em parceria com a Costsco. "Por isso não poderiam fazer nada por mim, porque se fosse um revendedor direto deles, teriam como fazer algo por mim", salientou.

E alerta: "Gostaria que as pessoas soubessem disso. É um grande risco o medo de não ter o seu dinheiro de volta. Se eles tivessem resolvido na hora que reclamei, mas o tempo que se passou e a desconfiança que foi jogada para a gente, foi muito ruim. Por isso eu fiz um review na página e nas redes sociais deles com a reclamação e contando a situação para alertar outras pessoas."

Sobre devolução de produtos, a rede Costsco diz que "basta levar o produto a qualquer armazém da Costco e nossa equipe de atendimento aos membros terá prazer em ajudá-lo. Ajuda se você tiver o recibo ou a embalagem original do produto, mas pode não ser necessário para processar sua devolução. Lembre-se de que, para continuar oferecendo os preços baixos que você espera da Costco, alguns itens precisam ser devolvidos no prazo de 90 dias". E completa dizendo que há certas limitações.