Flórida e governo Biden se enfrentam sobre imigração

A Flórida e o governo federal se enfrentam esta semana em um tribunal de apelações sobre se o estado pode desafiar legalmente as políticas do governo Biden que levaram à libertação de imigrantes indocumentados da detenção.

Os advogados dos dois lados apresentaram petições na noite de segunda-feira no 11º Tribunal de Apelações do Circuito dos EUA. O governador Ron DeSantis e a procuradora-geral da Flórida, Ashley Moody, fizeram questão de destacar ao criticar a maneira como o governo Biden lida com as questões de imigração, mas a Suprema Corte dos EUA decidiu no ano passado que o Texas e a Louisiana não tinham legitimidade legal para desafiar certas políticas de imigração.

À luz da decisão da Suprema Corte, o tribunal de apelações com sede em Atlanta ordenou que a Flórida e o governo federal apresentassem petições sobre se o estado tinha legitimidade para contestar o que é conhecido como políticas de "liberdade condicional".

Os advogados do escritório de Moody's escreveram que o caso do Supremo Tribunal não impede a contestação da Florida, em grande parte porque o caso do Texas e do Louisiana se concentrou em questões relacionadas com a detenção de migrantes - enquanto a contestação da Florida envolve a liberdade condicional de pessoas que já foram detidas.

A Flórida entrou com uma ação judicial em setembro de 2021 desafiando as políticas da administração Biden.