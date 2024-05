Quais os condados com maior desemprego na Flórida?

Quais os condados com maior taxa de desemprego na Flórida? Embora as taxas de desemprego atuais sejam significativamente inferiores ao pico da pandemia de COVID-19 de 14,7% registrado em abril de 2020, o receio de perdas de emprego permanece enquanto os trabalhadores encaram um futuro econômico incerto.

O site Stacker compilou uma lista de condados com as maiores taxas de desemprego na Flórida usando dados do Bureau of Labor Statistics.

De acordo com a pesquisa, são:

#1. Condado de Citrus

- Taxa de desemprego de fevereiro (preliminar): 5,1%

#2. Condado de Hendry

- Taxa de desemprego de fevereiro (preliminar): 4,8%

#3. Condado de Hardee

- Taxa de desemprego de fevereiro (preliminar): 4,8%

#4. Condado de Sumter

- Taxa de desemprego de fevereiro (preliminar): 4,7%

#5. Condado de Highlands

- Taxa de desemprego de fevereiro (preliminar): 4,6%

