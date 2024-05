Ron DeSantis assina pacote de redução de impostos de US$ 1,5 bilhão

O governador Ron DeSantis assinou um pacote de alívio fiscal na terça-feira, 7, com foco em fornecer aos contribuintes da Flórida aproximadamente US$ 1,5 bilhão em economias neste ano fiscal.



O projeto, conhecido como House Bill 7073, inclui cortes e vários incentivos destinados a aliviar as pressões financeiras sobre residentes e empresas em todo o estado.



De acordo com o governador DeSantis, as novas medidas de alívio fiscal são uma resposta direta aos atuais desafios econômicos e às pressões inflacionárias influenciadas pelas políticas federais.

“Este pacote de redução fiscal proporcionará o alívio tão necessário para as famílias da Flórida, especialmente porque a classe política de DC não mostra sinais de reverter o curso das políticas inflacionárias do governo federal”, disse o governador da Flórida no comunicado à imprensa.

Os principais componentes do pacote de redução fiscal incluem um desconto obrigatório de 1,75% nos prémios de polícia de propriedades residenciais concedidos pelas companhias de seguros e um aumento nas isenções fiscais para empresas que contribuem para instituições de caridade infantis.

O pacote também apoiaria os proprietários de casas, proporcionando uma isenção de um ano sobre impostos sobre propriedades residenciais e prêmios de seguro contra inundações.

O projeto de lei proporcionará aos moradores da Flórida diversas isenções fiscais, permitindo que os residentes comprem vários itens – desde suprimentos para preparação para desastres até itens essenciais para a escola – sem pagar impostos. Estas férias coincidirão com a preparação para a temporada de furacões e o período de volta às aulas.