Flórida cai para o 50º lugar em remuneração média dos professores

A Flórida caiu oficialmente para o 50º lugar no ranking de remuneração média dos professores em todo o país, de acordo com um relatório publicado em abril pela Associação Nacional de Educação.

Apenas West Virginia está abaixo do salário médio de educador da Flórida, de US$ 53.098. O relatório incluiu todos os estados e Washington, D.C., e classificou o salário médio inicial dos professores e o salário médio dos professores usando dados relatados diretamente pelos distritos escolares.

Apesar dos recentes esforços do governador Ron DeSantis para alocar mais dinheiro para melhores salários aos professores, a Flórida permanece na parte inferior da lista em comparação com outros estados.

A Flórida teve uma classificação ligeiramente superior em salários de professores no ano passado, em 48º lugar no país.

O relatório surge no momento em que a legislatura da Flórida aprova aumentos modestos na quantidade de dinheiro que dá às escolas com base no número de alunos que frequentam. Com US$ 12.488 por aluno, a alocação por aluno da Flórida ocupa a 42ª posição no país, de acordo com o relatório da NEA.

Nova York, que ocupa o primeiro lugar em financiamento por estudante, gasta US$ 30.867, mais que o dobro do valor da Flórida. A vizinha Geórgia gasta US$ 14.083 por aluno, descobriu o relatório.

A Florida Education Association, a federação estadual de sindicatos de professores, apelou aos legisladores para aumentarem o financiamento em 2,5 bilhões de dólares por ano para abordar a remuneração dos professores, contratar mais especialistas em saúde mental e responder às necessidades académicas dos estudantes pós-pandemia.

O relatório mostra que tanto o salário inicial quanto o salário médio dos professores ficam muito abaixo.