Air Sea Show 2024

Apresentando os Thunderbirds da Força Aérea dos EUA de volta como atração principal e a estreia do Esquadrão Fantasma, o show aéreo anual retorna no sábado e domingo para encher os céus com estrondos sonoros e performances aéreas para centenas de milhares de espectadores.



O local do evento, com ingressos na praia, fica do lado norte do Sunrise Boulevard até o Pelican Grand Beach Resort, onde você encontrará uma vista luxuosa da cobertura. O acesso básico a este trecho de areia na Drop Zone Beach começa em US$ 37,50+ por dia, crianças (de 6 a 12 anos) US$ 26+ por dia.







O Fort Lauderdale Air Show acontece perto da praia de Fort Lauderdale, em um espaço aéreo de 3,2 quilômetros de largura, centralizado no Hugh Taylor Birch State Park, 3109 E. Sunrise Blvd.



O Fort Lauderdale Air Show acontece das 11h45 às 15h no sábado e domingo. A área de observação dedicada Drop Zone Beach abre às 9h diariamente, e a área Flight Line Club abre às 10h.



A rodovia estadual A1A estará fechada das 6h às 18h. Sábado e domingo, logo ao norte da interseção da Sunrise Boulevard ao norte até a Northeast 19th Street. O cruzamento da Sunrise Boulevard na A1A permanecerá aberto, mas o tráfego será desafiador.

Não há estacionamento dedicado para o show aéreo, mas os hóspedes do Drop Zone e Sand Box podem usar o estacionamento do shopping The Galleria na Sunrise Boulevard, a oeste do Intracoastal. Observação: Não há serviço de transporte para eventos. Mais abaixo na praia, há estacionamento pago no Las Olas Parking Garage, 200 Las Olas Circle. Os ingressos do Flight Line Club vêm com estacionamento incluído.

: O serviço de barco pode aliviar alguns dos problemas de trânsito de ida e volta ao show aéreo, por um preço. Todo o dia, das 10h às 22h. os passes custam US$ 40, US$ 35 para idosos e militares, US$ 20 para crianças de 5 a 11 anos. O Water Taxi tem paradas perto do show aéreo no shopping The Galleria e no Hugh Taylor Birch State Park. Visite WaterTaxi. com.







Apelidado de “O Maior Show Acima da Terra”, o Hyundai Air & Sea Show retorna a Miami Beach nos dias 25 e 26 de maio para impressionar os espectadores alinhados ao longo da costa. Aprecie a vista deslumbrante enquanto F-16, B-52 e dezenas de jatos diferentes voam sobre a cidade, completos com mergulhadores, barcos e equipes de paraquedas!