4 cachorrinhos foram deixados em veículo quente enquanto proprietários jantavam na Disney

Três filhotes ‘Bernedoodle’, retirados de um carro quente em um estacionamento e ressuscitados, foram adotados por seus resgatadores, infelizmente o quarto não sobreviveu.

Os filhotes de 13 semanas, uma mistura de Bernese Mountain Dog e Poodle, foram descobertos “em perigo” no sábado 4, por um segurança que patrulhava o estacionamento do Disney Springs, um complexo de restaurantes, entretenimento e compras ao ar livre próximo em Orlando.

O dono dos cães, que não foi identificado, os comprou recentemente de um criador e depois parou no Disney Springs para jantar com a família, segundo comunicado à imprensa. Ele deixou os filhotes no veículo estacionado na garagem coberta com uma janela aberta do carro, presumindo que eles ficariam bem, disseram funcionários do Animal Services.

Mas durante os 90 minutos em que o proprietário esteve fora, a temperatura dentro do veículo disparou rapidamente, já que estamos quase no verão.

“Todo verão lidamos com muitos casos como este, em que alguém entra em uma loja, shopping ou restaurante, optando por deixar seu animal de estimação em um carro trancado, pensando que não demorará muito e que seu animal ficará bem, ” disse Diane Summers, diretora do Orange County Animal Services.

Bryant Almeida, porta-voz da Animal Services, disse que um incidente semelhante aconteceu em 21 de abril do lado de fora de um brechó Goodwill na Lake Underhill Road, em Orlando. Ele disse que o dono de um Shih Tzu de 7 meses deixou o cachorrinho no veículo enquanto eles entravam para dar uma olhada.

O Orange County Fire Rescue registrou uma temperatura de 140 graus no carro quando retiraram o animal, disse Almeida.

O cachorrinho se recuperou em uma clínica veterinária de emergência e foi liberado para um grupo de resgate.

Almeida disse que ambos os incidentes foram encaminhados aos delegados do xerife do condado de Orange.

“Em última análise, é decisão deles prosseguir ou não com acusações criminais”, disse ele.

Um porta-voz do Gabinete do Xerife disse que ainda não estava disponível um relatório sobre o incidente envolvendo os filhotes Bernedoodle, descrevendo a investigação como “ainda em seus estágios iniciais”, mas observou que os investigadores da Unidade de Crimes Agrícolas da agência acreditam que há uma causa provável para acusações criminais de crueldade contra animais.

Em Disney Springs, bombeiros/paramédicos do Corpo de Bombeiros do Distrito de Supervisão de Turismo da Flórida Central responderam a uma chamada para o 911 e forneceram cuidados que salvaram vidas aos filhotes, executando linhas intravenosas, fornecendo oxigênio e aplicando bolsas de resfriamento, disse Matthew Thomas Oberly, porta-voz do distrito.

Por e-mail, Oberly disse que os três filhotes, Rose, Jordan e Rosina, cada um adotado e nomeado por um bombeiro, “estão bem e aproveitando suas novas vidas com suas famílias que salvam e mudam vidas”.

“Durante o verão, o distrito insiste em que as pessoas não deixem ninguém desacompanhado num veículo – incluindo os membros peludos da sua família”, disse ele.

Almeida disse que um Bernedoodle, valorizado por sua inteligência, comportamento social e aparência fofa, pode custar US$ 1 mil ou mais.

Ele sugeriu que os donos de animais deixassem seus animais com alguém no carro com o ar-condicionado ligado ou em casa.