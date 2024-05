Temperaturas estarão mais altas no sul da Flórida neste fim de semana

Este fim de semana parecerá verão, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional, que prevê temperaturas “semelhantes” a atingir 104 graus F em algumas áreas do sul da Flórida.

As temperaturas diárias do ar atingirão valores baixos a meados dos anos 90 na costa e até 97 graus F no interior.

O calor atingirá o pico no sábado. “As temperaturas permanecerão muito altas no final da semana e no próximo fim de semana, com índices de pico de calor em torno ou acima de 100 graus em partes da área até sábado”.

O índice de calor combina a temperatura real do ar com os níveis de umidade relativa para criar uma temperatura “sensível”.

O Serviço Meteorológico Nacional inicia alertas quando se espera que o índice de calor exceda 105°-110°F (dependendo do clima local) por pelo menos dois dias consecutivos.

O domingo, embora ainda quente, com 93 graus F no interior, será menos úmido, fazendo com que os índices de calor caiam para meados dos anos 90 em áreas dos condados de Broward e Palm Beach.

Pontos costeiros como Fort Lauderdale serão um pouco menos quentes, com máxima de 88 graus F. O dia estará mais ensolarado, com 20% de chance de chuvas.

A primeira parte da próxima semana se estabelecerá em um padrão semelhante ao do verão, com máximas próximas de 90, e tempestades possíveis .