Consulado Itinerante em Pompano Beach

Consulado-Geral do Brasil em Miami realizará, no dia 30 de maio, uma quinta-feira, Jornada Itinerante em Pompano Beach.

Os atendimentos ocorrerão das 10:00h às 17:00h na Igreja New Life, localizada no endereço 411 Northeast 31st Court, Pompano Beach, FL 33064.

O atendimento será realizado mediante agendamento prévio. Os serviços já podem ser solicitados em: https://ec-miami.itamaraty.gov.br, escolhendo os serviços marcados como "Jornada em Pompano Beach em 30 de maio ".

- Atenção para não selecionar, no e-Consular, os serviços iniciados com "Miami", que são realizados somente na sede do Consulado-Geral em Miami. -

Após a validação no sistema e-Consular, será disponibilizada a opção para agendamento.

O agendamento é pessoal e intransferível. O Consulado-Geral do Brasil em Miami disponibiliza os e-mails [email protected] e [email protected] (todos os serviços menos passaportes) para ajudar os cidadãos com dúvidas sobre os serviços. Em caso de dúvidas sobre os agendamentos em si e sobre a utilização do e-Consular, envie e-mail para [email protected] .



Serão oferecidos os seguintes serviços:



•Atestado de Vida

•Atestado de vida + Procuração (aposentadoria e pensão INSS / outros órgãos)

•Autenticação de cópias

•Autorização de viagem para menor

•CPF - Inscrição para menor de idade

•Declaração sobre regime de bens de casamento

•Militar - alistamento

•Militar - dispensa de incorporação

•Militar - segunda via de documento

•Passaporte para maiores de 18 anos

•Passaporte para menores de 18 anos - De 0 a 4 anos de idade incompletos

•Passaporte para menores de 18 anos - De 4 a 18 anos de idade incompletos

•Procuração Pública ou Substabelecimento

•Procuração. Aposentadoria e Pensão. INSS e demais órgãos

•Reconhecimento de Firma

•Registro de Casamento

•Registro de Nascimento + Primeiro Passaporte

•Registro de Nascimento para registrandos menores de 12 anos

•Registro de Óbito