Brasileiros enviam carretas de Boston para Miami com doações para o Rio Grande do Sul

Brasileiros da região de Boston, Massachusetts, estão enviando até Miami carretas com doações para o Rio Grande do Sul. Os itens estão sendo separados em galpões e serão levados pela companhia aérea Azul tão logo seja possível.



Quatro carretas chegaram ao sul da Flórida, onde voluntários estão separando e embalando corretamente os itens que incluem em sua maioria roupas de frio. Por enquanto, as doações estão sendo levadas para um galpão em Cleawater, explicou ao Gazeta News nesta segunda-feira, 13, Janine Lamenha, influencer que coordenou a iniciativa em Massachusetts.



"Estamos descarregando as primeiras carretas em Clearwater e assim que forem enviadas no voo, vamos partir para a fase 2, que é comprar um caminhão com garrafas de água com o dinheiro arrecadado das vaquinhas", disse Lamenha.



Foram arrecadadas em torno de 30 toneladas de roupas pela campanha do agasalho coordenada por Lamenha, que completou ainda que conseguiu 15 mil dólares em vaquinha.



"Conseguimos mobilizar não só a comunidade brasileira, mas também outras, inclusive a americana. Todos estão ajudando em pontos de coleta e triagem", relata a influencer. "O brasileiro é um povo unido, que se ama e se cuida", agradece.



O Gazeta News procurou a Azul para confirmar sobre os voos com as doações. Em nota, a companhia informou que está concentrando esforços e trabalhando intensamente no transporte de todos os donativos para o Rio Grande do Sul, mas não informou ainda uma data específica.



"Graças aos esforços de todos, a Azul já recebeu mais de 600 toneladas de doações. Felizmente, a mobilização da população foi surpreendente e muitos aeroportos não possuem mais espaço de armazenamento. Por isso, estamos suspendendo o recebimento de doações nos mais de 500 pontos de coleta em todo o Brasil e pontos internacionais", acrescentou.

Doações internacionais para o RS serão isentas de impostos



O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento da Indústria e Comércio (MDIC), Geraldo Alckmin, anunciou que o Brasil aceitará "toda e qualquer" doação de bens de consumo e equipamentos usados vindos do exterior e destinados ao Rio Grande do Sul. O pronunciamento foi feito na sexta-feira, 10.



Até a edição da portaria, toda e qualquer doação de bens de consumo usados ou de equipamentos era proibida no país. De acordo com Alckmin, o pedido de flexibilização foi feito pelo governo gaúcho para superar os estragos causados pelas chuvas no estado nas últimas duas semanas.



Com a portaria, as regras restritivas ficam suspensas por 30 dias – prazo que poderá ser prorrogado, a depender da evolução do quadro de calamidade no estado. Em geral, a importação bens de consumo usados é proibida, enquanto a de bens de capital usados (máquinas e equipamentos) só pode ser feita na ausência de produção nacional.

