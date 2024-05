Flórida reforça lei contra tráfico humano e aumenta idade de stripper para 21 anos

O governador Ron DeSantis assinou uma legislação contra o tráfico de pessoas na segunda-feira, 13, que altera os procedimentos de conscientização e denúncia, bem como regulamenta os negócios de entretenimento adulto.



O projeto proíbe o proprietário de um estabelecimento de entretenimento adulto de empregar qualquer pessoa com menos de 21 anos. O proprietário receberia uma contravenção de primeiro grau se fosse descoberto empregando ilegalmente alguém dessa idade para qualquer forma de trabalho.

Além disso, a lei, que entra em vigor em 1º de julho, prevê crime de segundo grau ao proprietário se ele contratar alguém com menos de 21 anos para trabalhar nu no estabelecimento.



A legislação modifica os requisitos para procedimentos de denúncia de tráfico de pessoas, exigindo que o número da Linha Direta sobre Tráfico de Pessoas da Flórida seja utilizado, em vez do número da Linha Direta Nacional sobre Tráfico de Pessoas.

A lei também aumenta a vida útil do Conselho Estadual sobre Tráfico de Pessoas e exige que várias instalações públicas na Flórida, que podem encontrar atividades de tráfico de pessoas, demonstrem sinais de conscientização sobre o assunto e os recursos dos quais as pessoas podem aproveitar ao testemunhar o crime.



O deputado Toby Overdorf, R-Palm City, patrocinou o projeto da Câmara e o senador Bryan Avila apresentou a versão do Senado. A deputada Carolina Amesty, R-Windermere, e o senador Clay Yarborough, R-Jacksonville, defenderam os aspectos de entretenimento adulto da legislação.

DeSantis expressou seu forte apoio ao combate ao tráfico humano durante a assinatura do projeto de lei.

“Este é um grande, grande problema nos Estados Unidos e é um problema que estamos trabalhando para resolver na Flórida e que continuamos até hoje”, disse DeSantis.

O governador refletiu sobre o histórico de combate ao problema do estado como prova de seu histórico em ajudar a proteger os habitantes da Flórida.



DeSantis enfatizou o financiamento, os recursos, os programas e o trabalho adicional realizado para combater o tráfico de seres humanos durante a recente sessão legislativa e nos anos anteriores. Os esforços incluíram 1,5 milhões de dólares atribuídos em 2023 ao programa Citrus CHANGE, que ajuda as vítimas se o crime se recuperar e procurar os cuidados, terapia e tratamento necessários. Fonte: Florida Voice.



Estatísticas na Flórida



O tráfico de seres humanos é o uso da força, fraude ou coerção para obter sexo comercial ou ato laboral. De acordo com o número de ligações feitas para a linha direta de crise do tráfico de pessoas, a Flórida ocupa o terceiro lugar, atrás da Califórnia e do Texas, em número de casos relatados. As informações são do canal WUFT.

A Aliança da Flórida para Acabar com o Tráfico de Pessoas afirma que a prevalência do tráfico de pessoas na Flórida se deve para as pessoas que o estado traz. Seja para ver as praias tradicionais ou os parques temáticos de renome mundial, o estado gera muito turismo, tornando-o um alvo principal para o tráfico de seres humanos.



Created Gainesville fornece estatísticas para colocar em perspectiva a prevalência do tráfico de pessoas na Flórida:



- A vítima média de tráfico sexual é vendida entre 15 e 40 vezes por dia.

- 80% dos casos relatados de tráfico sexual envolvem meninas e mulheres.

- A faixa etária média de uma primeira experiência de tráfico para aqueles atendidos pela Criado Gainesville é de 11 a 17 anos.

- 88% dos casos relatados envolvem comunicação online.

- O tráfico sexual representa mais de 70% de todos os casos de tráfico de pessoas em todo o mundo.

- A cada 24 horas, aproximadamente 500 a 800 anúncios sexuais são publicados somente em Gainesville e Ocala.

- A esperança média de vida de uma vítima de tráfico sexual é de 7 anos devido às duras circunstâncias que incluem violência, doenças, overdose e condições médicas não tratadas.