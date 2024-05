Flórida é o melhor estado para educação e economia em 2024, conclui estudo

A Flórida ficou em primeiro lugar em educação e economia pelo U.S. News and World Report para 2024, apesar da educação ter se tornado um tema controverso no estado.

O US News and World Report classificou a Flórida como o melhor estado em educação com base na acessibilidade, acessibilidade e desempenho. A organização observou que as medidas controversas do governador Ron DeSantis visando a educação provavelmente não estão refletidas nos dados.

“Muitas métricas educacionais estão vinculadas ao ano de 2022, por exemplo, e as mudanças políticas podem levar algum tempo para acontecer”, escreveu a organização em uma explicação sobre a classificação.

“No ensino fundamental e médio, há muitos dados que mostram que a Flórida não tem um desempenho melhor do que há 20 anos”, disse o presidente da Associação de Educação da Flórida, Andrew Spar, ao U.S. News and World Report.

O estado geralmente teve uma classificação mais favorável nas métricas do ensino superior do que nas do pré-escolar ao 12º ano. O estado ficou em primeiro lugar em mensalidades e em segundo nas taxas de graduação de dois e quatro anos. Ele ficou no meio do ranking em termos de taxas de conclusão do ensino médio e pontuações de leitura e matemática da Avaliação Nacional do Progresso Educacional.

A Associação Nacional de Educação descobriu recentemente que a Flórida ficou em pior posição no país em termos de remuneração de professores para 2022-2023, caindo duas posições em 2021-2022.

Spar disse que o estado ficou em 36º lugar em termos de remuneração de professores em 2010, antes do que ele chamou de “um ataque total à educação pública” pelos governadores republicanos Rick Scott e DeSantis.

“Quando olho para todos os fatores, realmente não consigo imaginar a Flórida liderando na educação”, disse ele.



Economia



Quanto à economia, a Flórida ficou em primeiro lugar devido ao seu desempenho em crescimento, emprego e ambiente de negócios, de acordo com o U.S. News and World Report. O estado subiu seis posições em relação à sua classificação em 2023.

Sean Snaith, diretor do UCF Institute for Economic Forecasting, disse ao U.S. News and Report que o crescimento econômico se deve em grande parte ao crescimento populacional.

Em particular, o crescimento do PIB, a falta de um imposto estatal sobre o rendimento e a forte migração interna foram grandes contribuintes para o primeiro lugar da Flórida.



De acordo com as estatísticas mais recentes do US Census Bureau, mais de 1 milhão de pessoas mudaram-se para o estado em 2022, tornando-o um destino importante para muitos.

Resumindo, a Flórida ficou em 2º lugar em “Crescimento Econômico”, em 7º em “Emprego” e em 13º em “Ambiente de Negócios”.



Veja a pesquisa completa aqui.