FWC localiza barco que pode ser o que matou adolescente em Key Biscayne (FL)

Autoridades da Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida (FWC, na sigla em inglês) disseram na terça-feira, 14, que identificaram um barco de interesse em um atropelamento fatal perto de Key Biscayne no fim de semana. Desde então, foi levado sob custódia dos investigadores.



Ella Adler, 15 anos, estudante da Ransom Everglades High School em Coconut Grove, estava praticando esqui aquático no sábado perto do banco de areia de Nixon Beach, perto de Key Biscayne, quando o velejador a atingiu e matou. Seu funeral foi realizado na segunda-feira.

Os investigadores dizem que ela caiu na água enquanto era rebocada e foi atropelada pelo velejador que passava, que não parou para ajudar. O barco foi descrito como um “console central, azul claro, possível pintura de fundo azul (navio) com dois ou possivelmente até quatro motores de popa”.



O barco foi posteriormente levado para as instalações da Guarda Costeira dos EUA em Miami Beach, onde foi carregado em um trailer e rebocado.



Uma fonte da FWC disse ao Local 10 News que as autoridades localizaram um navio em Coral Gables que corresponde à descrição do barco. O vídeo do Sky 10 mostrou investigadores da FWC no barco, que estava atracado fora de uma casa no quarteirão 11000 da Tanya Street, no bairro fechado de Hammock Oaks.

As autoridades disseram que o proprietário do barco “está cooperando com a investigação”.

Adler era bisneta de sobreviventes do Holocausto e neta do embaixador dos EUA na Bélgica, Michael Adler.



A deputada Debbie Wasserman Schultz, D-Flórida, e a prefeita de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, também prestaram suas homenagens no culto de segunda-feira no Temple Beth Sholom em Miami Beach.



Fonte: Local 10.