Juiz bloqueia parte da lei da Flórida que proibia não-cidadãos de ajudar no registro de eleitores

Um juiz federal emitiu na quarta-feira, 15, uma decisão final bloqueando parte de uma lei eleitoral de 2023 na Flórida que impôs novas restrições aos grupos de registro eleitoral, incluindo a prevenção de cidadãos não americanos de “coletar ou lidar” com pedidos de registro.



O juiz distrital-chefe dos EUA, Mark Walker, emitiu uma liminar permanente contra a parte da lei que visava os não-cidadãos, dizendo que ela violava a cláusula de proteção igualitária da Constituição dos EUA.

Os grupos Federação Hispânica e Poder Latinx e demandantes individuais entraram com a contestação em maio de 2023, depois que o governador Ron DeSantis e o Legislativo controlado pelos republicanos aprovaram as restrições.



“Aqui os demandantes sofreram – e continuam a sofrer – ferimentos irreparáveis”, escreveu Walker ao explicar a liminar. “Na verdade, os membros individuais neste caso foram discriminados inconstitucionalmente com base no seu estatuto de não-cidadania. Esta discriminação impediu que os demandantes registrassem novos eleitores – uma oportunidade perdida que não pode ser remediada com danos monetários.”

A decisão de 12 páginas seguiu decisões anteriores de Walker contra a lei. Em julho de 2023, ele emitiu uma liminar contra a parte da lei relacionada aos não-cidadãos e outra parte que consideraria crime os trabalhadores de grupos de recenseamento eleitoral manterem informações pessoais dos eleitores. O estado contestou essa decisão no 11º Tribunal de Apelações do Circuito dos EUA, que não emitiu parecer.

Walker, em 1º de março, também concedeu julgamento sumário parcial aos demandantes por parte da lei que trata de não-cidadãos, impedindo o secretário de Estado da Flórida, Cord Byrd, de aplicar essa parte da lei. Mas Walker deixou questões não resolvidas relacionadas ao poder do procurador-geral Ashley Moody de fazer cumprir a lei.

A decisão de quarta-feira disse que os demandantes tinham legitimidade legal para processar Moody e proibiu a aplicação da lei. Walker escreveu que uma “liminar proibindo o procurador-geral de exercer esta autoridade de execução iria efetivamente reparar os danos dos demandantes, pois eliminaria a ameaça muito real de uma ação de execução civil”.

Os demandantes são representados por advogados da União Americana pelas Liberdades Civis, ACLU da Flórida, LatinoJustice PRLDEF, Dmos e o escritório de advocacia Arnold & Porter. As autoridades emitiram uma série de declarações na quarta-feira elogiando a decisão de Walker.



DeSantis e legisladores republicanos nos últimos anos fizeram uma série de mudanças controversas nas leis eleitorais. Argumentaram, em parte, que as mudanças são necessárias para prevenir a fraude eleitoral e garantir a integridade das eleições.



Mas os opositores argumentaram, por exemplo, que as chamadas “organizações de registo eleitoral terceirizadas” desempenham um papel importante no registo de eleitores negros e hispânicos. Eles dizem que impor restrições aos grupos pode dificultar o registo de eleitores.



Por Jim Saunders, News Service of Florida Tampa Bay.