DeSantis remove considerações sobre mudanças climáticas da lei da Flórida

O governador da Flórida, Ron DeSantis (R), assinou legislação na quarta-feira, 15, removendo a exigência de que o estado considere as mudanças climáticas na elaboração da política energética e extirpa quase todas as referências às mudanças climáticas na lei da Flórida.



A lei, que foi aprovada pelo Legislativo estadual em março e entra em vigor em julho, também proíbe turbinas eólicas offshore nas águas da Flórida ou a construção de instalações eólicas offshore dentro de um quilômetro da costa do estado. Atualmente não existem tais instalações no estado.

Também elimina alguns obstáculos à aprovação de gasodutos de gás natural e elimina a linguagem que autoriza as autoridades estatais a estabelecer metas de energia renovável.

Num post na plataforma de mídia social X na tarde de quarta-feira, DeSantis elogiou a lei e outras duas que ele assinou como “restaurando a sanidade em nossa abordagem à energia e rejeitando a agenda dos fanáticos verdes radicais”.

Os líderes ambientais criticaram a nova lei e disseram que ela demonstrava desrespeito pelas ameaças ambientais que o estado enfrenta.

“É extremamente alarmante que os líderes em Tallahassee tenham eliminado a linguagem legal que reconhecia os perigos da poluição climática, a importância da eficiência energética e a realidade do aumento de eventos climáticos extremos devido ao aquecimento do planeta”, Yoca Arditi-Rocha, diretor executivo do Instituto CLEO, disse em um comunicado.



“Os habitantes da Flórida estão na linha de frente do aumento do nível do mar, do aumento do calor extremo, do aumento dos preços dos seguros de propriedade, das inundações mais frequentes e das tempestades mais severas”, continuou Arditi-Rocha. “Este ato proposital de dissonância cognitiva é a prova de que o Governador e o Legislativo do Estado não estão agindo no melhor interesse dos habitantes da Flórida, mas sim para proteger os lucros da indústria de combustíveis fósseis.”

A lei surge depois que a Flórida teve seu ano mais quente já registrado desde 1895, no ano passado, com uma média anual estadual de 73,4 graus Fahrenheit, de acordo com o escritório do climatologista estadual. O estado também assistiu a um êxodo em massa de seguradoras, muitas delas citando a elevada exposição a custos de catástrofes.

Embora a Califórnia também tenha visto uma série de retiradas de seguros devido a temporadas de incêndios florestais cada vez mais voláteis, o Sunshine State também abalou as seguradoras com uma combinação de ações judiciais e altas taxas de fraude.



