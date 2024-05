Menino de 4 anos morre afogado após cair em piscina de Fort Lauderdale (FL)

Um menino perdeu a vida após se afogar na piscina de uma casa em Fort Lauderdale, sul da Flórida, disse a polícia. Ele teria caído, segundo a investigação.

Maio é o Mês Nacional da Segurança Hídrica e as autoridades lembram aos pais e responsáveis para ficarem mais atentos com crianças e adolescentes em piscinas, praias e qualquer outro corpo de água.

Pouco depois das 19h de quinta-feira, 16, a Polícia de Fort Lauderdale e as unidades de resgate de bombeiros foram enviadas para uma casa ao longo do quarteirão 1800 da Northwest 15th Place, alguns quarteirões ao norte de Sunrise Boulevard, após um relato de afogamento.

“Você está sendo enviado para um afogamento. Será para um menino de 4 anos se afogando na piscina”, disse um despachante em transmissões de rádio.

Segundo os investigadores, a vítima foi encontrada inconsciente na piscina. As câmeras do 7News capturaram paramédicos fazendo compressões torácicas no menino.

Os paramédicos transportaram a criança, que estava com parada cardíaca, para o Broward Health Medical Center, onde foi declarada morta.



A polícia permaneceu na casa até tarde da noite. Eles disseram que continuam investigando como aconteceu o afogamento. Fonte: 7News.



Afogamentos infantis



Dois recentes afogamentos no condado de Martin, incluindo o de uma criança de 3 anos na segunda-feira, 13, colocaram novamente em evidência a importância de saber como agir e o que fazer quando estiver perto da água.



O afogamento acidental da criança ocorreu na comunidade do Lago Toscana, a oeste de Stuart. De acordo com a polícia, a criança usava boias, mas elas teriam se soltado do seu corpo. Ela estava na companhia de seus dois irmãos de 9 e 7 anos e os pais os observavam de dentro de casa por uma janela de vidro. "Tudo parecia bem. Aparentemente, aquela criança saiu da boia e se afogou", disse o xerife.



Quando um dos irmãos percebeu, foi até o fundo da piscina e levou a criança à superfície. Os pais levaram a criança para um corpo de bombeiros próximo, mas a criança não resistiu.



Durante anos, a Flórida liderou o país em mortes de crianças por afogamento, e 2023 não foi exceção. Dados do Departamento de Crianças e Famílias da Flórida mostram que pelo menos 97 crianças morreram afogadas no ano passado, 14 delas na região metropolitana de Orlando.



