Jacaré de quase três metros ataca trabalhador agrícola em Palm City (FL)

Um jacaré de quase três metros atacou um trabalhador agrícola perto de um canal em Palm City, onde ele trabalhava.



“Foi depois da hora do almoço. Vi que havia jacarés na água perto do local onde estava cortando pimenta. 10 a 15 minutos depois, quando eu estava trabalhando e distraído, um deles me atacou na perna esquerda”, disse a vítima em espanhol.

Os policiais do condado de Martin disseram que o ataque aconteceu em uma fazenda local de pimenta.

“Afastei o focinho do jacaré e ele me soltou. Meus colegas de trabalho também me ajudaram jogando coisas nele”, disse a vítima, que foi levada ao hospital e está em recuperação. Felizmente, foi uma lesão sem risco de vida.

Época de acasalamento



Embora seja temporada de jacarés na Flórida o ano todo, especialistas ambientais alertam que a probabilidade de ver jacarés em terra aumentou porque é época de acasalamento.

“Durante este período de dois meses, de abril até o final de maio, eles terão um maior senso de territorialidade. Os seus instintos dizem-lhes para procurarem um membro do sexo oposto”, disse Ken Gioeli, agente de extensão de recursos naturais da Universidade da Flórida.

O clima quente e seco é esperado nesta época do ano, contribuindo para que os jacarés se mudem de um corpo d'água para outro.



“Os jacarés e crocodilos estão se movendo de um corpo de água enquanto ele seca para outro. Esteja sempre atento que qualquer corpo d’água pode abrigar um deles”, disse Gioeli.