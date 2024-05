Adolescentes furtam rifle carregado e outros equipamentos de carros de polícia da FL

Três adolescentes foram acusados de furtar equipamentos, incluindo um rifle carregado, de veículos de patrulha pertencentes a duas agências de aplicação da lei, e supostamente planejavam arrombar outro.



Na terça-feira, 23 de abril, por volta das 18h30, foi relatado um furto envolvendo uma viatura marcada do Gabinete do Xerife de Palm Beach (PBSO). Segundo as autoridades, entre os itens furtados estava um rifle de patrulha carregado.

O suspeito fugiu do local após o roubo, dirigindo um Chevrolet Corvette 2021 roubado, informou o PBSO. Um porta-voz do Gabinete do Xerife afirmou que dois jovens suspeitos foram levados sob custódia após uma perseguição e resgate.

Os itens furtados do veículo de patrulha PBSO foram recuperados, incluindo o rifle de patrulha carregado, observou o comunicado.

Os dois menores foram levados ao Centro de Avaliação Juvenil e autuados por posse de veículo furtado e evasão policial.



Na quarta-feira, 1º de maio, os detetives revistaram o Corvette roubado e encontraram evidências em uma câmera e gravação de áudio identificando um terceiro menor como suspeito.

Os detetives relataram que as evidências também ligavam os suspeitos a outros crimes, incluindo o roubo de um veículo marcado pertencente ao Departamento de Polícia de Delray Beach e uma conspiração para roubar um veículo marcado do Departamento de Polícia de Fort Lauderdale, bem como outro veículo PBSO.



Na segunda-feira, os detetives prenderam o terceiro menor envolvido nesses roubos.

O principal objetivo desses roubos planejados era adquirir armas de fogo para aplicação da lei, segundo os policiais.

Durante a primeira aparição dos suspeitos no tribunal, o juiz encontrou a causa provável para todas as alegações, levando à continuação da detenção de todos os suspeitos.



Fonte: CBS 12.