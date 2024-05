Com quase 100°F, sul da Flórida estabelece novo recorde de calor para a época

Outro dia, outro recorde de calor. No domingo, 19, o sul da Flórida atingiu novamente temperaturas recordes, que deve continuar nesta segunda-feira, antes de diminuir um pouco na terça.



O Serviço Meteorológico Nacional de Miami afirma que as altas temperaturas já estão se tornando padrão.



Em Miami e Fort Lauderdale, a temperatura atingiu 95°F, quebrando o recorde anterior de 94°F. O recorde de Miami permanecia desde 1995, enquanto o de Fort Lauderdale permanecia desde 1985.



Quanto a West Palm Beach, a temperatura atingiu o máximo de 98F, quebrando o recorde anterior de 94°F estabelecido em 2008.



“O calor excessivo continuará hoje com pico índices de calor possivelmente atingindo 110°F nas partes do sul da área”, postaram os meteorologistas na manhã de domingo. Bom dia! Haverá possibilidade de fortes tempestades esta tarde, com granizo forte e ventos fortes sendo as principais ameaças. Além disso, o calor excessivo continuará hoje, com índices de pico de calor possivelmente atingindo 110°F nas partes sul da área.



Há um risco leve de tempestades severas isoladas na área no final da tarde e à noite desta segunda-feira, 20, no sul do estado. As máximas de terça-feira serão um pouco mais frias na casa dos 80°F, mas ainda acima da média para esta época do ano.



Na área de Orlando, as máximas ficarão nos 80°F, com possibilidade de chuvas irregulares. Ao longo da semana, a previsão é que as máximas voltem a subir em meados dos 90°F, com os índices de calor retornando aos três dígitos.



Índice de calor



O índice de calor, de acordo com o NWS, é definido como “a sensação de temperatura para o corpo humano quando a umidade relativa é combinada com a temperatura do ar”. Sempre que o índice atinge 105°F por pelo menos algumas horas, os meteorologistas do NWS Miami emitem um aviso de calor.



Os dias escaldantes tornaram-se um pouco comuns em maio. Desde 14 de maio, Miami sofreu durante a noite e as temperaturas à tarde empataram ou quebraram o recorde da cidade. O mesmo se aplica a Fort Lauderdale, onde a tendência começou em 7 de maio; e em West Palm Beach, onde a tendência começou em 13 de maio, segundo o NWS Miami.

Embora os meteorologistas previssem granizo, ventos fortes e relâmpagos em todo o sul da Flórida neste fim de semana, nenhuma das previsões se concretizou em Miami.



