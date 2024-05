Festa junina em Margate será nos dias 8 e 9 de junho

A Festa Junina anual na Igreja Católica de São Vicente em Margate será realizada nos dias 8 e 9 de junho de 2024 (sábado e domingo). A tradicional festa junina deverá atrair cerca de 3.000 participantes todos os dias, estimam os organizadores.

Realizada no espaço da igreja, localizada em 6350 NW 18th Street, a festa homenageia São João Batista e é uma das celebrações mais vibrantes e tradicionais dos brasileiros no sul da Flórida.

Os visitantes poderão desfrutar de bingo, barraquinhas com comida típica brasileira, brincadeiras e entretenimento para crianças e a tradicional quadrilha - destaque do evento.

A Festa Junina anual na Igreja Católica de São Vicente tornou-se uma tradição querida em Margate, reunindo membros da comunidade para celebrar a cultura brasileira.

A festa será no sábado, de 4pm às 11pm, e no domingo, de 11 am às 9pm. A entrada e o estacionamento são gratuitos e há espaço para patrocinadores.

"O festival promove um senso de comunidade e valorização cultural", destacam.