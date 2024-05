Futebol 'invade' Orlando, cidade nº1 nos EUA para negócios no esporte

Orlando ocupa o primeiro lugar no ranking 2024 Best Sports Business Cities (BSBC)* entre as cidades que tiveram mais sucesso em atrair e sediar eventos esportivos, ficando à frente de Las Vegas, Los Angeles, Atlanta e Indianápolis.

A ascensão da cidade ao topo da lista se deve, além de eventos tradicionais como NBA e Pro Bowl, a eventos de futebol como a FC Series, que fez com que Orlando se tornasse um dos destinos favoritos dos principais times do mundo como Real Madrid, Chelsea, Arsenal, Juventus, além do Flamengo, que realizou sua pré-temporada em janeiro. Em julho, a FC Series receberá Manchester City e Barcelona no Camping World Stadium, palco da Copa do Mundo de 1994.

Do fim de maio até a data de início da Copa América, Orlando ainda vai ser a sede da Seleção Brasileira masculina de futebol na preparação para a CONMEBOL Copa América, que será disputada nos Estados Unidos de 20 de junho a 14 de julho. Um amistoso na cidade está programado para o dia 12 de junho, diante da seleção anfitriã dos Estados Unidos, também no Camping World Stadium.

"A capacidade de Orlando sediar qualquer esporte, a qualquer momento - e muitas vezes ao mesmo tempo -, foi o que realmente impulsionou a cidade ao topo do ranking. Ficamos muito felizes em saber que nosso trabalho na FC Series, com o objetivo proporcionar uma pré-temporada de excelência para os clubes, também ajudou a cidade a se tornar uma referência esportiva. São nove anos de um trabalho árduo, em que construímos uma plataforma respeitada internacionalmente, geramos oportunidades dentro e fora do campo e ajudamos a trazer ainda mais turistas para a cidade", afirmou Ricardo Villar, CEO da FC Series.

"A força do esporte no turismo é indiscutível. Com Flamengo e Orlando City levamos mais de 22 mil pessoas ao INTER&Co Stadium. Em junho e julho, teremos jogos da Copa América e da FC Series em Orlando. Visitantes de diversas regiões do mundo serão atraídos pelas partidas", concluiu Villar.