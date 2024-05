Brasileiro, marido de cantora gospel, é preso por abuso infantil em Orlando

A polícia do condado de Osceola, na região próxima a Orlando, prendeu, na terça-feira, 21, Marcus Grubert, marido da cantora gospel Heloísa Rosa. O homem é acusado de abusar sexualmente de uma criança. O fato ocorreu em abril do ano passado e envolve duas famílias brasileiras. Marcus estava sendo procurado.



A Hope & Justice Foundation, organização que atua contra tráfico humano e exploração sexual de crianças, comandada por Anna Alves-Lazaro, que está dando suporte à mãe da vítima, comemorou a novidade no Instagram.



“A justiça sendo feita! A justiça sendo feita! Marcus Grubert acaba de ser preso por estupro de vulnerável! Há um ano, a Hope & Justice Foundation vem lutando ao lado da família da vítima para garantir que a justiça fosse feita neste caso”, afirmou a instituição.

E completou: “O apoio emocional, psicológico e jurídico prestado desde que a fundação foi acionada foi fundamental para o desfecho do inquérito policial, que agora se encerra. A luta não para por aqui; o processo judicial será iniciado e a Hope & Justice Foundation estará vigilante e firme no combate à violência sexual infantil”.



Como tudo aconteceu



O caso de abuso sexual aconteceu em 2 de abril de 2023. Na ocasião, a criança passou a noite na residência de Heloísa Rosa, na companhia dos filhos da artista.

No dia seguinte, ao ser buscada pela mãe, a menina relatou os eventos ocorridos durante a madrugada, alegando que Marcus Grubert, marido da cantora gospel, havia abusado dela.

Os pais da criança denunciaram o caso às autoridades e procuraram a Hope & Justice Foundation para serem auxiliados. A fundação atua no combate ao tráfico humano, o contrabando de pessoas, a violência doméstica e a exploração sexual de crianças.

Na época do ocorrido, Heloísa Rosa chegou a anunciar a separação do marido e ficar ao lado da família da criança, que era filha da sua assessora. Segundo Anna Alves-Lazaro, a cantora abriu um depoimento na fundação contra o marido e estava disposta a depor contra ele. No entanto, no dia de comparecer à delegacia, ela não apareceu.

A prisão é preventiva e detalhes seguem em segredo de justiça. Ele permanece detido na cadeia de Osceola County.