Justiça da Flórida quer pena de morte para indocumentado que matou companheira e filha

A procuradora estadual Susan Lopez, do 13º Circuito Judicial, está buscando a pena de morte para um imigrante indocumentado acusado de assassinar brutalmente sua companheira e a filha dela, de apenas quatro anos de idade. O crime aconteceu em 25 de abril em Dover, condado de Hillsborough, Flórida.



Os três tinham chegado da Guatemala há alguns meses, relatou o canal WTSP, afiliada da CBS. Angel Gabriel Cuz Choc atacou sua companheira, Amalia Coc Choc De Pec, 36, supostamente por ela ter chegado atrasada após uma carona com um amigo. Ele a matou com uma pá e uma faca e o corpo foi encontrado em um “galpão improvisado” perto do trailer onde moravam.



A filha dela, Estrella Pec Coc, foi encontrada morta a facadas na banheira dentro do trailer, acrescentaram as autoridades. A menina não era filha biológica do criminoso.



Angel Gabriel Cuz Choc fugiu, mas foi capturado escondido no meio da mata no dia seguinte. Ele admitiu ter entrado ilegalmente nos EUA em setembro de 2023, disse o gabinete da procuradora, e vai responder por duas acusações de assassinato em primeiro grau, sequestro e abuso infantil agravado.



“Não consigo imaginar o terror que ambas as vítimas passaram ao serem brutalmente atacadas por este réu. Uma mãe e sua filha de 4 anos foram brutalmente esfaqueadas até a morte”, disse Lopez. “Este crime foi especialmente hediondo, cruel e atroz. Como resultado da natureza violenta das ações do réu e do sofrimento das vítimas, solicitamos a pena de morte para ambos os assassinatos.”



“Esta tragédia é ainda pior pelo fato de o réu estar ilegalmente na nossa comunidade”, disse ela. O homem permanecerá preso até julgamento após o juiz acatar o argumento de que ele é um “perigo” para a comunidade.



Fonte: Florida Voice.

