Após as recentes tempestades que atingiram o Rio Grande do Sul, a cidade de Lajeado estará recebendo ajuda para seu projeto de reconstrução. A Volunteer Emergency Relief (VER), uma organização sem fins lucrativos dedicada a levar alívio emergencial e esperança para pessoas afetadas por desastres naturais, lançou uma campanha massiva de reconstrução na região.



A VER é liderada por Frederico Martins e Gustavo Couto, dois empresários brasileiros que moram nos EUA ligados à Agência Brazillionaires da Five Rings Financial, e sempre ajuda em projetos de reconstrução em áreas afetadas por catástrofes.



E representantes da ONG acabaram de chegar ao Brasil para ajudar na reconstrução de Lajeado, no Rio Grande do Sul. Com 55 horas de viagem desde sua base, a equipe da VER iniciou a fase três de sua missão: reconstruir. "Vamos focar na terceira etapa de disaster relief: a parte de reconstrução," afirmou Fred Martins, CEO da VER. O objetivo é claro: ajudar a comunidade de Lajeado a se recuperar dos estragos causados pelas enchentes, reconstruindo casas e proporcionando apoio essencial às famílias afetadas. “Chega de destruição, agora é hora de reconstrução”, disse Frederico Martins.



Gustavo Couto, Vice Presidente da VER, explica que a missão no Rio Grande do Sul não é a primeira empreitada da VER em situações de crise. A organização já possui um histórico de intervenções eficazes e humanitárias em áreas afetadas por desastres naturais, tanto no Brasil quanto no exterior. “Nesse momento estamos fazendo o reconhecimento da área para vermos como poderemos ajudar na reconstrução de casas na cidade”.



Histórico e Missão da VER



A VER ( Volunteer Emergency Relief) foi fundada em 2017 por Frederico Martins e Gustavo Couto, após a devastação causada por um furacão de categoria 5 no Sul da Flórida. Motivados pela urgência de ajudar as vítimas, os fundadores mobilizaram suas comunidades para prestar assistência imediata. Esse espírito de solidariedade e ação rápida tornou-se a base das operações da VER.



Desde então, a organização tem se envolvido em diversas missões de socorro e reconstrução. Em 2017, logo após os furacões Irma e Maria, a VER participou ativamente das ações de resgate e assistência. Na sequência, atuaram nas Bahamas, fornecendo refeições e apoio logístico por dois meses após um furacão devastador.



Durante os períodos sem desastres, a VER não diminui o ritmo. Um dos projetos significativos foi a reconstrução de uma vila na cidade de Mirandiba, no interior de Pernambuco. Esse projeto serviu como um modelo para as futuras ações de reconstrução da organização, destacou Gustavo Couto, presidente da Agência Brazillionaires da Five Rings Financial e vice presidente da VER.

Impacto das Ações Humanitárias



O impacto das ações da VER vai além das estruturas físicas reconstruídas. "Nós avaliamos a mudança no semblante de cada pessoa," disse Frederico Martins. "Por menor que seja o ato de solidariedade após uma situação de desastre, trazemos uma grande sensação de esperança para cada uma das pessoas tocadas individualmente pelas nossas ações. Seja um abraço, a entrega de um prato de comida ou a entrega de uma nova casa, todas essas ações trazem uma mudança no mundo de cada uma dessas pessoas."

Desafios e Resiliência



A jornada da VER não tem sido livre de desafios. A implementação de projetos de reconstrução em áreas afetadas por desastres naturais enfrenta frequentemente entraves políticos e burocráticos. Esses desafios não desanimaram a organização, mas sim reforçaram sua determinação em encontrar maneiras de superar obstáculos e continuar a missão de ajudar aqueles em necessidade.

Lições Aprendidas



A experiência adquirida em diversas missões humanitárias é um ativo valioso que será aplicado no esforço de ajuda no Rio Grande do Sul. "A maior missão que nós aprendemos com todas as nossas ações após desastre é que as pessoas estão desesperadas para ajudar," afirmou Gustavo Couto. "Elas precisam de alguém que seja o canal, que faça a ponte entre ajuda e quem precisa de ajuda. É esse nosso trabalho: agir simplesmente se colocando à disposição das demandas que aparecem."

Chamado à Ação



A organização, com a ajuda da Agência Brazillionaires da Five Rings Financial, está empenhada em trazer alívio emergencial e esperança para aqueles que mais precisam. "Ajude-nos a impactar e trazer alívio ao Rio Grande do Sul. Para mais informações sobre como apoiar a VER em suas missões, visite o site da organização (https://verelief.org/sos-rs/ ) siga suas atualizações nas redes sociais (@verelief) . Cada contribuição, por menor que seja, ajuda a reconstruir vidas e comunidades, um ato de bondade de cada vez.