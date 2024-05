Jacksonville (FL) é a décima cidade mais populosa dos EUA, aponta último censo

Novas estimativas do US Census Bureau colocam a cidade da Flórida em 10º lugar na lista das mais populosa dos Estados Unidos, com uma população de mais de 980.000 habitantes. Ela superou Austin, Texas, ultrapassando a capital do estado por quase 6.000 residentes.

Entre julho de 2022 e julho de 2023, a população de Jacksonville cresceu em 14.066 pessoas, o quarto maior ganho de qualquer cidade do país. Oportunidades de emprego, impostos mais baixos e clima foram os fatores mais importantes citados.

Veja as 10 cidades mais populosas dos EUA, em ordem decrescente:

New York: 8,258,035

Los Angeles: 3,820,914

Chicago: 2,664,452

Houston: 2,314,157

Phoenix: 1,650,070

Philadelphia: 1,550,542

San Antonio: 1,495,295

San Diego: 1,388,320

Dallas: 1,302,868

Jacksonville: 985,843

Além da nova classificação de Jacksonville, três outras cidades da Flórida obtiveram os primeiros lugares em outras áreas do estudo: Haines City, Leesburg e Port St. Lucie.

Fonte: The Florida Times Union.

