Temporada de furacão 2024: venda livre de imposto começa dia 1º de junho na FL

A previsão é que a temporada de furacões deste ano seja mais ativa do que o normal. Como acontece todo ano, para a compra de materiais para preparação, a isenção fiscal ocorrerá de 1º a 14 de junho.



Durante a isenção fiscal, os consumidores não terão que pagar impostos sobre vendas de itens que vão desde pacotes de baterias até geradores portáteis.

Um segundo “feriado” para os mesmos itens será realizado por 14 dias a partir de 24 de agosto, antes do pico da temporada em meados de setembro.



Economistas estaduais projetaram economias para os consumidores durante os dois períodos em US$ 80,2 milhões, reduzindo as receitas do estado em US$ 63,3 milhões e as receitas do governo local em US$ 16,9 milhões.







Entre outras coisas, os compradores poderão evitar impostos sobre bolsas de gelo reutilizáveis que custam US$ 20 ou menos; rádios portáteis, tanques de combustível e pacotes de baterias custando US$ 50 ou menos; refrigeradores para armazenamento de alimentos custando US$ 60 ou menos; lonas custando US$ 100 ou menos; e geradores portáteis custando US$ 3.000 ou menos.

Além disso, as isenções fiscais se aplicam a alimentos úmidos para cães ou gatos que custam US$ 10 ou menos; coleiras para animais de estimação custando US$ 20 ou menos; maca para gatos custando US$ 25 ou menos; camas para animais de estimação custando US$ 40 ou menos; e medicamentos vendidos sem receita para animais de estimação, transportadoras para animais de estimação e sacos de ração seca para cães ou gatos custando US$ 100 ou menos.



A isenção fiscal de preparação foi oferecida pela primeira vez em 2006, após as temporadas de tempestades prejudiciais de 2004 e 2005. O Legislativo o aprova todos os anos desde 2017. Suprimentos e medicamentos para animais de estimação foram adicionados à mistura desde 2022.



Confira a lista completa aqui.

Temporada de furacões “turbulenta”



A empresa privada de meteorologia AccuWeather projetou uma temporada de furacões “turbulenta”, com o número de tempestades potencialmente excedendo os 21 nomes que a Organização Meteorológica Mundial atribui anualmente aos furacões do Atlântico. Os pesquisadores da Universidade Estadual do Colorado também previram uma “temporada de furacões muito, muito movimentada” com base nas condições esperadas de La Niña que resultariam em condições de cisalhamento do vento favoráveis ao furacão e água quente.