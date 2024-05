Iate esportivo de luxo de 1 milhão de dólares afunda na costa da Flórida

Um iate esportivo de luxo orçado em 1 milhão de dólares afundou na costa da Flórida. Duas pessoas foram resgatadas, disse a Guarda Costeira dos EUA.



O incidente aconteceu no sábado, 25. De acordo com a Guarda Costeira, o incidente foi relatado pouco depois das 11h35, a cerca de 5 quilômetros da praia de St. Augustine Beach.



O condutor disse às autoridades que o iate esportivo, chamado Atlantis, atingiu um objeto na água e começou rapidamente a afundar.



Ele solicitou ajuda pelo rádio. De acordo com a WFLA, afiliada da NBC6, que originalmente relatou a história, a Estação da Guarda Costeira de Mayport enviou uma tripulação de barco para ajudar.



A Guarda Costeira também se uniu ao Corpo de Bombeiros e Resgate do Condado de St. John, que logo chegou e resgatou as duas pessoas do iate sem relatos de feridos.

De acordo com a WFLA, o Atlantis parece ser um modelo de 1999 ou início de 2000 do Sunseeker Predator 80. Ele tem dois motores diesel Caterpillar e pode atingir uma velocidade máxima de 44 kn ou 50 mph, segundo dados da Boat International.



Após o incidente de sábado, um alerta de perigo para a navegação foi transmitido para que quem estivesse em outras embarcações tomasse cuidado, evitando assim qualquer acidente.



O proprietário do Atlantis terá que providenciar que ele seja retirado das águas, disse a Guarda Costeira.

A causa do incidente ainda está sob investigação. Fonte: NBC6.



Cuidados de navegação



Oficiais de agências locais, estaduais e federais monitoram “com força total” as hidrovias de Miami-Dade com o objetivo de evitar tragédias náuticas. A polícia e os bombeiros de Miami e Miami-Dade – junto com oficiais da Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida, da Guarda Costeira e do Serviço de Parques Nacionais – fazem uma varredura pelos canais, rios e praias no intuito de manter a segurança.



Há quase duas semanas, a estudante de Everglades, Ella Riley Adler, 15 anos, foi atingida e morta em um acidente de barco de wakeboard em Key Biscayne, um local popular para passeios de barco.



Autoridades pedem para que as pessoas sigam medidas de segurança. Elas anunciaram também uma repressão aos condutores bêbados. Quase um quarto dos acidentes fatais de barco envolveram drogas e álcool em 2023 – e impressionantes 82% envolveram operadores sem educação formal em navegação, disse o major do FWC Alberto Maza.



Metade de todas as colisões de barcos relatadas em 2023 estavam ligadas à desatenção e procedimentos de vigilância inadequados, de acordo com a FWC. “Olha, posso falar sobre estatísticas o dia todo”, disse Maza ao Miami Herald. “Tem que haver alguma urgência por parte da comunidade náutica e do público náutico.”

A Flórida lidera o país em número de barcos, com 1.035.911 embarcações registradas em 2023, um aumento de 8% em relação a 2019, de acordo com a FWC. Durante a pandemia, mais pessoas se mudaram para a Flórida, especialmente residentes ricos do Nordeste e da Costa Oeste, o que levou a mais barcos na água. No ano passado, foram registrados 659 acidentes de barco em todo o estado. Destes, 56 foram fatais – cerca de 9% – resultando na morte de 59 pessoas.