Flórida tem a maioria dos casos de dengue nos EUA; muitos após viagens ao Brasil

A Flórida relatou o maior número de casos de dengue até o momento em 2024 nos 50 estados dos EUA. O vírus se espalha pela picada de um mosquito infectado e a maioria dos casos está relacionada a viagens, inclusive ao Brasil, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças.

Até 24 de maio, o condado de Mimai-Dade notificou um total de 74 casos, cerca de 41% dos 180 casos da Flórida, de acordo com o Departamento de Saúde da Flórida.



Apenas sete destes casos foram adquiridos localmente. O restante está associado a viagens, mostram os dados do CDC.

O condado de Broward relatou 30 casos até agora este ano.

54 dos casos de dengue na Flórida foram relatados em pessoas que tinham viajado para Cuba, e 38 em pessoas que tinham viajado para o Brasil, disse o departamento de saúde.



Nova York



Com 114 casos, Nova York é o segundo estado com mais infecções em 21 de maio, segundo o CDC. Nenhum foi adquirido localmente.



Porto Rico relata o maior número de infecções entre todas as jurisdições dos EUA, com mais de 1.000 casos, mostram os dados do CDC.



Os sintomas da dengue geralmente começam alguns dias após a picada, mas podem levar até duas semanas para se desenvolverem.

Os sintomas podem incluir:

febre

náusea

vômito

irritação na pele

dor de cabeça

dor nos olhos

dores articulares e musculares



“Em casos graves, a dengue pode causar choque, hemorragia interna e até morte”, afirma o CDC.



Fonte: NBC6.