Jacaré invade casa de idosa de 104 anos na Flórida

Os policiais pegaram um jacaré dentro da casa de uma mulher de 104 anos em Jacksonville, Flórida, de acordo com o Gabinete do Xerife.



O incidente aconteceu na semana passada. Em um comunicado, o gabinete do xerife anunciou que o animal foi avistado em uma casa perto da Atlantic Boulevard e da Art Museum Drive.



Um caçador agarrou o jacaré de 1,5 metro antes de entregá-lo aos policiais, mostra o comunicado. “Não podemos algemá-lo”, pode-se ouvir um dos policiais dizendo nas imagens divulgadas do incidente.



Os policiais então levaram o jacaré para o caminhão, com a boca do animal fechada e as garras atrás das costas.

“Você está preso”, o policial é visto dizendo ao réptil. “Você tem que deixar as avós em paz.”

De acordo com o gabinete do xerife, o jacaré está vivo e bem e desde então foi levado para um local diferente.



Estima-se que 1,25 milhão de jacarés vivam no estado, entre os 5 milhões do sudeste dos Estados Unidos, de acordo com a Defenders of Wildlife.



Desde 1948, a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida registrou mais de 450 mordidas de jacarés em pessoas no estado, sendo 30 delas fatais. A FWC tem ataques listados até 2022, embora tenha havido dois ataques no ano passado na Flórida – um em Largo e outro em Fort Pierce.