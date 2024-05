Adolescente é acusada de assassinar a avó de 79 anos no sul da Flórida

Uma menina de 14 anos enfrenta uma acusação de homicídio no condado de Broward depois que os policiais disseram que ela matou sua avó, anunciaram as autoridades na terça-feira, 28.



De acordo com o Gabinete do Xerife de Broward, a adolescente foi presa na sexta-feira, 24, após uma investigação sobre a morte de sua avó de 79 anos, Yevheniia Koval.

Os socorristas se encontraram com o filho da vítima depois de receber uma ligação sobre uma mulher que não respondia em uma casa ao longo do quarteirão 4100 da Northwest 41st Street em Lauderdale Lakes na quinta-feira.

Ele disse que deixou Koval com sua filha de 14 anos na residência e, quando voltou para casa, encontrou sua mãe inconsciente e com hematomas no corpo. Ele não deu detalhes sobre o que pode ter motivado o crime.



Um vídeo de celular capturou a cena do crime, segundo o jornal Local 10. Os policiais encontraram a idosa desacordada. Após uma autópsia, as autoridades confirmaram que a morte de Koval foi declarada homicídio.



A adolescente, cujo nome não foi divulgado publicamente, enfrenta uma acusação de homicídio em segundo grau.



Embora não quisesse aparecer diante das câmeras, o filho disse que a mãe era uma pessoa compassiva, sempre pronta para ajudar os outros.

Uma mulher disse ao Local 10 News que a adolescente era boa amiga de sua neta e não viu sinais de problemas que levaram ao incidente. “Ela é uma menina muito boa, pelo que eu sei”, disse a mulher.

Uma amiga da família, que se identificou como Sra. Johnson, disse ao Local 10 News que o incidente foi “algo fora do personagem” para a adolescente.



“Ela está passando por muita coisa porque quer a mãe, que está no Reino Unido. Ela não pode vir aqui”, disse Johnson.

Os vizinhos dizem que a família ucraniana era uma presença familiar na vizinhança e o incidente os perturbou profundamente.



Fonte: Local 10.