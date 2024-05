Centro Nacional de Furacões monitora três ondas tropicais no Atlântico

O Centro Nacional de Furacões está monitorando três ondas tropicais no Atlântico. Uma delas é uma onda tropical no início da temporada na costa da África.

Normalmente não há desenvolvimento de ondas tropicais nesta região até o pico da temporada, como agosto/setembro. A boa notícia é que nenhum desenvolvimento tropical é esperado nos próximos dois dias.



No entanto, este é um sinal de como as águas do Atlântico costumam ser quentes e de como os trópicos estão começando a despertar.



Foi um início tranquilo para o que se prevê ser uma temporada muito ativa que poderá duplicar o número médio de tempestades. AccuWeather previu que 2024 poderia superar o recorde de 2020 de 30 tempestades nomeadas. A NOAA está prevendo até 25 tempestades nomeadas nesta temporada.



Onda tropical 1: Uma onda tropical no Atlântico central estende-se do nordeste do Brasil ao oeste de Cabo Verde. Está se movendo para oeste a 17 a 23 mph.



Onda tropical 2: Uma onda tropical no Atlântico central está localizada a nordeste da Guiana. Está se movendo para oeste a 27 km/h.



Onda tropical 3: Uma onda tropical no oeste do Mar do Caribe está localizada ao sul de Cuba, ao norte das Ilhas Cayman. Está se movendo para oeste a 11 a 17 mph.



Quem provavelmente será afetado?



É muito cedo neste momento para determinar se haverá algum impacto das ondas tropicais na Flórida ou nos EUA.



Quando começa a temporada de furacões?



A temporada de furacões no Atlântico começa no sábado, 1º de junho. A temporada termina em 30 de novembro. A bacia do Atlântico inclui o norte do Oceano Atlântico, o Mar do Caribe e o Golfo do México.

Early season African tropical wave showing up on the satellite this morning.



Noticed it while doing ‘Coffee Talk’.



While models aren’t wanting to develop it, waves are clear signs the tropics are about to wake up- and early waves hint at active years.



We’ll be watching… pic.twitter.com/6myqzWrwMw — Eric Burris (@EricBurrisWESH) May 28, 2024