Gripe aviária na Flórida: é seguro consumir frango e leite?

Mais de 4.670 animais na Flórida foram mortos desde o início do surto de gripe aviária em 2022, seja porque estavam infectados com o vírus ou porque faziam parte de um rebanho infectado, de acordo com os dados mais recentes do Departamento de Agricultura dos EUA.



O vírus generalizado afetou mais de 90 milhões de aves no país, incluindo algumas nos condados de Miami-Dade, Broward e Palm Beach. E embora o vírus esteja há muito associado a aves domésticas e selvagens, os cientistas detectaram-no noutras espécies nos EUA, incluindo vacas, raposas, gambás, grandes felinos e ursos.



Na Flórida, a gripe aviária foi detectada até em um golfinho-nariz-de-garrafa morto, tornando-o o primeiro cetáceo conhecido a adoecer com o vírus, segundo pesquisadores da Universidade da Flórida. E embora os EUA tenham confirmado três casos de pessoas infectadas com o H5N1, as autoridades federais dizem que o risco de transmissão para o público em geral permanece baixo.



Mas eles ainda estão monitorando de perto a doença e pedindo às pessoas que tomem precauções caso estejam interagindo com animais possivelmente infectados.



Os EUA confirmaram três casos de humanos infectados com o vírus da gripe aviária A altamente patogênico, conhecido como H5N1. Os dois casos mais recentes foram notificados este ano e envolvem trabalhadores de fazendas leiteiras. O caso mais recente, relatado em maio, ocorreu em Michigan, o outro aconteceu em abril, no Texas. Ambas as pessoas trabalhavam em fazendas que tinham vacas infectadas.



É SEGURO BEBER LEITE?



Se o leite for pasteurizado, deve ser seguro beber e cozinhar, de acordo com a Dra. Meghan Davis, ex-veterinária de laticínios e professora associada do departamento de saúde ambiental e engenharia da Escola de Saúde Pública Johns Hopkins Bloomberg. Quase todo o leite que você encontra no supermercado foi pasteurizado para reduzir a contaminação, um processo de tratamento que os reguladores federais dizem ser eficaz contra matar o vírus da gripe aviária.



Especialistas como Davis alertam contra beber e usar leite cru, pois o produto pode estar contaminado com o vírus e causar doenças.



O leite cru também pode aumentar o risco de infecção em animais de estimação, com especialistas da Johns Hopkins observando que há relatos de gatos em fazendas leiteiras que adoeceram após consumirem leite cru de vacas infectadas.



A Food and Drug Administration dos EUA testou recentemente 297 amostras de produtos lácteos, incluindo leite, queijo, natas e iogurte, recolhidas em lojas de 17 estados, incluindo a Florida, e produzidas em locais de processamento em 38 estados. As amostras, coletadas em abril, foram selecionadas para serem representativas dos processadores em estados que tiveram ou não vacas infectadas. Os testes não detectaram nenhum vírus vivo e infeccioso.



De acordo com os dados mais recentes do USDA, não houve relatos de casos em vacas leiteiras da Flórida. Mas é importante lembrar que só porque você compra leite em uma loja da Flórida, não significa que o leite veio de uma vaca da Flórida ou foi pasteurizado no estado. O leite pode vir de vacas em fazendas em diferentes estados e ser pasteurizado em outros estados antes de chegar às prateleiras do supermercado.



Além do leite, é seguro comer carne, ovos, frango e outras aves, desde que os alimentos sejam devidamente preparados e cozinhados, de acordo com os especialistas da Johns Hopkins e do Departamento de Agricultura dos EUA.



Fonte: Miami Herald.