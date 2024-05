Brasileiros resgatam menino autista de afogamento em Delray Beach (FL)

Dois brasileiros ajudaram a salvar um menino de 5 anos que caiu na piscina de uma casa em Delray Beach, sul da Flórida. A criança é autista e foi encontrada inconsciente dentro da água na tarde de quarta-feira, 29.



Domingos Neto e Jonas Leda são carpinteiros e estavam trabalhando em uma casa vizinha onde estava a criança, quando foram chamados e fizeram o resgate com os primeiros socorros. Em um vídeo enviado ao Gazeta News, Domingos Neto, ainda em choque, detalha o incidente.



"Isso serve de lição para quem tem filho porque todo cuidado com criança é pouco. Eu estava trabalhando em uma casa e uma mulher que trabalha com jardinagem de uma casa vizinha tocou a campainha e falou que tinha um menino que parecia morto na piscina. Aquilo me desesperou e fui até lá. Tirei a criança da piscina e dei os primeiros socorros, bombeando o peito. Chamei o Jonas que estava trabalhando comigo na hora, pedi para ligar 911. Como ele tem mais experiência, continuou os primeiros socorros", conta.



Nisso, a criança começou a expelir muita água e comida junto, vomitando, segundo ele. "Revezamos no procedimento até a chegada da polícia e dos bombeiros. Não demorou cinco minutos até a chegada deles. Vieram vários carros da polícia e bombeiros, etc, até um investigador também", relata.



Para Domingos, foi chocante e complicado vivenciar o incidente. "Não paro de pensar nessa criança. Cerca de 1 hora depois do ocorrido, o investigador veio conversar com todos os envolvidos no resgate. Ele disse que a criança sobreviveu, graças à gente, e que fizemos um bom trabalho, graças a Deus. A gente que tem filho, fica complicado passar por isso. Tô pensando nisso constantemente. Queria passar o recado para quem tem filho: cuide dele. Esse caso foi um vacilo de uma avó. Ela disse que foi ao banheiro lavar o rosto. Para mim foi um choque, fica de alerta para os pais", completa.



O Departamento de Polícia de Delray Beach e a equipe do Delray Beach Fire Rescue responderam ao local. O menino foi levado de avião para o hospital e segue internado. O incidente ocorreu no quarteirão 100 da 7th Avenue, por volta de 2:30pm.



A família informou à polícia que a criança tem diagnóstico de autismo e conseguiu escapar despercebida de casa. Não se sabe como ela chegou até a piscina da casa onde caiu, que fica nas redondezas. Isso está sendo investigado, segundo Neto.



Medidas preventivas



O afogamento é a principal causa de morte de crianças de 1 a 4 anos, um estatística preocupante fornecida pelo CDC que sublinha a necessidade de vigilância constante perto da água, especialmente à medida que o verão se aproxima. A Flórida lidera o país em afogamento infantil.



Após este incidente, defensores locais e organizações sem fins lucrativos intensificaram os esforços para lembrar e educar os pais sobre medidas preventivas, como barreiras e portões em torno de piscinas e dispositivos como pulseiras de rastreamento oferecidas pelo Project Lifesaver que podem salvar vidas ao localizar uma criança perdida.