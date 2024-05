Distrito escolar de Miami-Dade abre vagas para professores e outros profissionais de educação

As Escolas Públicas do Condado de Miami-Dade estão realizando uma feira de empregos que busca preencher vagas de professores e outros profissionais do ensino pré-escolar ao 12º ano.



Ao final da pandemia, a Flórida tinha até 9.000 cargos vagos para professores. Em 2023, ainda havia 5.000 vagas não preenchidas, disse na época a presidente do Miami Dade College, Madeline Pumariega.



Em Miami-Dade, são necessários professores de Inglês, Leitura, Matemática, Ciências, Estudos Sociais e Educação Especial, bem como Inglês como Segunda Língua.



Também existem oportunidades de emprego para bibliotecários e especialistas em multimídia. Estão contratando pessoal de apoio, como assistentes administrativos e contadores, além de motoristas de ônibus escolar.



O salário inicial dos professores é de US$ 52.470 e as Escolas Públicas de Miami-Dade oferecem um plano de aposentadoria 401-K e pensão.



A feira de empregos das Escolas Públicas do Condado de Miami-Dade acontece no sábado, 1º de junho, na Miami Northwestern Senior High School, localizada na 71st Street com NW 11th Avenue.



Inscrição online



Os interessados em participar podem se inscrever online em app.brazenconnect.com ou pessoalmente às 8h30, meia hora antes do início do evento, que vai até o meio-dia.



Os candidatos podem encontrar-se pessoalmente com os empregadores e fazer perguntas sobre oportunidades de emprego e benefícios. Recomenda-se levar diversas cópias de currículo e certificações ou documentos que comprovem suas habilidades.



Candidatos imigrantes



Os candidatos a emprego devem estar autorizados a trabalhar nos Estados Unidos, e é dada prioridade aos veteranos militares, de acordo com o anúncio. Caso os imigrantes ainda não atendam aos requisitos para trabalhar como professores na rede pública de ensino de Miami-Dade, aqueles com diploma de seu país podem fazer cursos intensivos para se tornarem professores, oferecidos pelo Educator Preparation Institute (EPI) do Miami Dade College. Eles podem concluir os cursos em oito ou 10 meses e depois podem ser contratados pela rede pública de ensino do município.



As outras opções são obter a equivalência da credencial estrangeira no escritório de Josef Silny & Associates, autorizado no sul da Flórida para determinar o equivalente acadêmico norte-americano de estudos concluídos fora dos Estados Unidos.



Miami-Dade Public Schools Job Fair, 1º de junho de 9 da manhã ao meio-dia, na Miami Northwestern Senior High School, 1100 NW 71 St., Miami.



Fonte: Miami Herald.