PIB Florida realiza a Feira dos Estados, a mais esperada feira gastronômica da região

A PIB Florida realizará no próximo sábado, dia 01 de junho, a partir das 11am, a mais esperada feira gastronômica da região, a Feira dos Estados, em Pompano Beach.



Um evento promovido há muitos anos com o objetivo de exaltar a diversidade da cultura brasileira e amenizar a saudade dos brasileiros que aqui vivem com pratos que vão da coxinha ao acarajé, da feijoada ao churrasco.



Este ano, em especial, todo recurso arrecadado na barraca do Sul será enviada para as família que foram afetadas pela enchente no Rio grande do Sul.



A feira também conta com várias apresentações das tradições de norte ao sul, de leste a oeste do nosso querido país.



O humorista Matheus Mattos fará todos rirem muito com seu show de stand up às 7pm.



Além de muitos sorteios, brincadeiras e uma mega estrutura para as crianças, diversão garantida pra toda família!



Traga roupa de banho para as crianças, pois haverá toboágua.

- Entrada gratuita

1103 NE 33rd St, Pompano Beach, FL 33064