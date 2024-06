Menina de 13 anos morre após se afogar na piscina de parque temático de Orlando

Uma adolescente morreu após se afogar na piscina de um parque temático de Orlando, região central da Flórida, de acordo com as autoridades locais.



Em um comunicado, o Gabinete do Xerife do Condado de Orange disse que a menina foi encontrada inconsciente em uma piscina do Discovery Cove na terça-feira, 29, pouco antes do meio-dia. Ela foi transportada para o hospital em estado crítico e morreu na quarta-feira, 30.

A menina foi identificada pelas autoridades como Anna Beaumont, de 13 anos.

Discovery Cove é um parque de diversões em Orlando onde os visitantes podem interagir com animais marinhos, localizado próximo ao Universal Studios Florida e ao Walt Disney World.

O médico legista listou a causa da morte como acidental causada por afogamento. A polícia disse que a investigação sobre sua morte continua ativa e em andamento.







Com a chegada do verão, o risco de afogamento aumenta. As estatísticas de afogamentos de abril de 2024 do Life Saver Pool Fence revelam um total de 143 incidentes em todo o país, abrangendo indivíduos de várias faixas etárias. Entre as conclusões mais alarmantes está o número significativo de crianças vítimas de quatro anos ou menos, responsáveis por 28 do total de afogamentos.



Os dados também destacam a prevalência de afogamentos entre adolescentes, com 17 casos registrados na faixa etária de 13 a 19 anos no período citado. Os adultos somam a maior parte das vítimas, com 92 incidentes relatados.



Em outro incidente com adolescente, um adolescente e dois jovens morreram após nadarem no rio Caloosahatchee, perto de Franklin Lock, em Alva, Flórida. Os três que se afogaram no dia 18 de maio foram identificados como Santos Tiul-Chen, 17; Victor Pedro-Gaspar, 19, e Pedro Miguel Pascual, 21. Fonte: USA Today.



Um maior acesso a aulas de natação é fundamental para conter o aumento de mortes não intencionais por afogamento, uma vez que mais de 4.500 pessoas se afogaram todos os anos entre 2020 e 2022, de acordo com um novo estudo dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças.



Uma lei que o governador Ron DeSantis assinou no mês passado dará às famílias de baixa renda vouchers para aulas de natação.