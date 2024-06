Duas praias da Flórida entram na lista das 10 melhores praias de 2024

Uma figura proeminente na ciência costeira norte-americana anunciou sua lista de 2024 das melhores praias dos Estados Unidos, que inclui duas localizadas na Flórida.

Dr. Stephen Leatherman, também conhecido como "Dr. Beach" revisou e avaliou praias e áreas costeiras em toda a América nos últimos 30 anos.



Leatherman, que atualmente é professor e diretor do Laboratório de Pesquisa Costeira da Universidade Internacional da Flórida, diz que escolhe suas classificações com base em seus 50 critérios, que analisam 650 praias públicas ao longo da costa dos EUA com base em certos fatores, incluindo suavidade da areia, temperatura da água , tamanho das ondas que quebram, correntes de retorno, acesso e vistas.

As duas praias da Flórida na lista anual são o Caladesi Island State Park, em Dunedin-Clearwater, e o Delinor-Wiggins Pass State Park, em Naples.

Dr. Beach descreveu o Caladesi Island State Park como uma praia isolada de areia branca com águas cristalinas acessada por uma balsa para pedestres, barcos particulares ou uma longa caminhada ao norte de Clearwater Beach. Ele disse que sua preferida são as trilhas de caiaque e canoa pelos manguezais, onde é possível observar pássaros em seu habitat natural.

O Delinor-Wiggins Pass State Park (Parque Estadual Delinor-Wiggins Pass) é conhecido pelas águas cristalinas do Golfo e pela vista da vida selvagem. Beach disse que os visitantes costumam nadar, mergulhar com snorkel, praticar paddle ou pescar nesta ilha barreira.

Veja a lista completa do Dr. Beach abaixo:



Praia Duke Kahanamoku (Oahu, Havaí)

Praia Coopers (Southhampton, Nova York)

Praia de Wailea (Maui, Havaí)

Parque Estadual da Ilha Caladesi (Dunedin-Clearwater, Flórida)

Beachwalker Park (Ilha Kiawah, Carolina do Sul)

Praia Principal (East Hampton, Nova York)

Praia de Poipu (Kauai, Havaí)

Parque Estadual Delinor-Wiggins Pass (Naples, Flórida)

Praia da Guarda Costeira (Cape Cod, Massachusetts)

Praia Coronado (San Diego, Califórnia)

Fonte: Fox35Orlando.