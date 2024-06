Mercado imobiliário da Flórida se recupera da pandemia, aponta relatório

O mercado imobiliário da Flórida está voltando ao normal antes da pandemia em muitas partes do estado, embora ainda esteja fraco na região metropolitana de Tampa, de acordo com um relatório da Redfin, uma empresa imobiliária digital.



O Redfin Home Price Index classifica os 50 maiores metrôs para os quais estão disponíveis dados completos sobre a rapidez com que a demanda e a concorrência esfriaram de fevereiro de 2023 a fevereiro de 2024.

Ele leva em consideração as mudanças ano após ano nos preços das casas, quedas de preços, oferta, pendências vendas, relação de preço de venda para lista e parcela de casas vendidas em duas semanas.

Aqui estão os aumentos nos preços das casas de 2023 a 2024 e a mudança nos preços de venda de janeiro a fevereiro deste ano, para várias áreas metropolitanas da Flórida:

Tampa: 1,5% (variação anual) e -0,5% (variação mensal)

Orlando: 4,9% (anual) e 0,2% (mensal)

Miami: 9,9% (anual) e 0,3% (mensal)

Jacksonville: 3,8% (anual) e 0,4% (mensal)

Fort Lauderdale: 10,0% (anual) e 0,7% (mensal)

West Palm Beach: 8,2% (anual) e 1,3% (mensal)



Os preços das casas caíram em relação ao mês anterior em Tampa e em outras cinco das 50 áreas metropolitanas mais populosas dos EUA, muitas das quais eram cidades em expansão pandêmica que, desde então, viram seus mercados imobiliários esfriarem.



Reddin disse que os preços provavelmente estão baixos no Texas e na Flórida, em parte porque esses dois estados têm construído muitas casas, o que significa que a oferta aumentou (o aumento da oferta muitas vezes pressiona os preços para baixo). Na Flórida, as listagens de condomínios, em particular, estão contribuindo para o salto na oferta em meio a um aumento nas taxas de HOA e de seguro.



Os preços das casas nos EUA subiram 6,7% entre fevereiro de 2023 e fevereiro de 2024, semelhante ao ganho médio anual de 6,9% nos anos que antecederam a pandemia. Em Fevereiro, os preços nos EUA subiram 0,6% em relação ao mês anterior, a par do ganho médio mensal de 0,6% durante os cerca de oito anos que antecederam a pandemia.



O mercado imobiliário registou grandes oscilações durante a pandemia, com um aumento mensal de 2% em Janeiro de 2022 e uma queda de 0,2% em Agosto desse ano.

Redfin disse que o crescimento dos preços das casas “finalmente voltou ao ponto em que estava antes da pandemia, após uma viagem de montanha-russa de três anos em que os preços dispararam quando as taxas hipotecárias ultrabaixas alimentaram um frenesi de compra de casas e esfriaram quando as taxas saltaram” impostas pelo Federal Reserve para domar a inflação.

Embora as taxas de juro permaneçam elevadas, não são tão voláteis como eram no início da estratégia do Fed, e isso ajudou a estabilizar o crescimento dos preços das casas, afirma o relatório, acrescentando:

“E embora as taxas de hipotecas elevadas tenham diminuído a demanda dos compradores de casas, isso não se traduz em preços mais baixos das casas hoje, porque ainda não há casas suficientes para venda – mesmo com a recuperação de novas listagens.”



As listagens subiram para o nível mais alto em cerca de 18 meses em fevereiro, mas a oferta de habitação permaneceu muito abaixo dos níveis pré-pandemia.

A metodologia do índice Redfin baseia-se nos preços de venda das casas vendidas durante um determinado período e na forma como os preços mudaram desde a última vez que as mesmas casas foram vendidas.



Fonte: Patch.