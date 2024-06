Todos os anos as férias de verão trazem emoções contraditórias. As crianças estão entusiasmadas por sair da escola e aproveitar o tempo longe de despertadores, livros e testes. Mas, para muitos pais – especialmente mães – a pausa no ano letivo também pode gerar sérias preocupações.



Embora a Flórida tenha sido um dos 15 estados que optaram por não participar do programa EBT de verão este ano, as autoridades estaduais têm até 15 de agosto para notificar o Departamento de Agricultura dos EUA se a Flórida participará no verão de 2025, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo departamento.

A partir deste verão, as famílias de baixa renda nos estados que optaram pelo programa receberão US$ 40 por mês para cada criança em idade escolar em uma transferência eletrônica de benefícios para um cartão de débito de assistência alimentar, de acordo com o Departamento de D.C. da Redação dos Estados.

O programa, iniciado durante a pandemia de COVID-19, agora tem status permanente. A Flórida teria de cobrir 50% dos custos administrativos do programa, segundo o USDA.



“Expandir o programa EBT de Verão e permitir que os programas de refeições de Verão sejam mais flexíveis é a forma mais simples e prática de prevenir a fome infantil durante as férias escolares, especialmente para as crianças das comunidades rurais. Ainda não é tarde para implementar o programa EBT de verão”, escreveram os grupos anti-fome, religiosos e de defesa das crianças em uma carta enviada ao governador Ron DeSantis e ao chefe do Departamento de Crianças e Famílias da Flórida.



Apesar dos grandes avanços para diminuir a disparidade de gênero, as mulheres ainda estão fazendo malabarismos com as exigências de um emprego a tempo inteiro (muitas vezes contribuindo de forma tão equitativa para as finanças como o seu parceiro) – ao mesmo tempo que continuam a servir como principal gestora do agregado familiar responsável por atribuir e completar tarefas domésticas, supervisionando o cuidado das crianças e mantendo o orçamento geral. Na verdade, 31% dos que responderam a uma pesquisa da Pew de 2023 afirmam que dão mais valor às contribuições das mulheres em casa do que aos seus deveres profissionais.



De acordo com dados recentes, o USDA recomenda que uma família de quatro pessoas estabeleça um orçamento mensal para compras entre US$ 975 e US$ 1.500 – o que pode aumentar rapidamente durante o verão.



É aí que entram os programas de serviço de alimentação de verão, como o administrado pelo Second Harvest Food Bank da Flórida Central. O objetivo é preencher a lacuna alimentar para que as famílias que correm o risco de não conseguirem comprar alimentos suficientes para comer todos os dias podem obter a nutrição de que necessitam.



"Agora em nosso 15º ano, nosso Programa de Serviço Alimentar de Verão oferece mais de 100.000 cafés da manhã e almoços nutritivos e deliciosos para crianças locais em 65 locais – atendendo principalmente comunidades que não estão a uma curta distância de uma escola que também é um Summer BreakSpot financiado pelo governo federal", diz a organização.

Com uma em cada cinco crianças na Florida Central suscetível de sofrer insegurança alimentar em qualquer dia do ano, os nossos locais de alimentação são mais necessários do que nunca.



Devido ao custo de vida, a Flórida ocupa a 29ª posição no país quando se trata de acessibilidade. Isso significa que muitas famílias trabalhadoras podem estar lutando para esticar seu dinheiro mês a mês.

Depois de cobrir todos os custos inflexíveis – como pagamentos de aluguel ou hipoteca, serviços públicos e seguros – eliminar uma ou duas idas ao supermercado por mês pode ser a maneira mais fácil de equilibrar o orçamento familiar. Mas os impactos a longo prazo dessas refeições omitidas podem aumentar rapidamente.



Para se inscrever como voluntário ou contribuir financeiramente como preparador de refeições mensal, visite www.FeedHopeNow.org.



Fonte: Florida Today.