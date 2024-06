Flórida tem a 7ª melhor economia do país, segundo Wallet Hub

A Flórida tem a sétima melhor economia dos Estados Unidos, de acordo com uma nova análise do Wallet Hub. Outros estados com economias fortes incluem o estado de Washington, a Califórnia e o Texas.

A economia do Sunshine State é tão grande que, se fosse um país, estaria entre os 20 melhores do mundo.



A Flórida ocupa o quarto lugar em atividade econômica e o segundo em saúde econômica, mas ocupa apenas o 31º lugar em potencial de inovação. Esta última categoria inclui coisas como empregos em indústrias de alta tecnologia, patentes de inventores por população e atividade empresarial, pelo que há espaço para melhorias.

O Estado de Washington, Utah e Massachusetts compõem os três primeiros. Cada um deles tem um mercado de trabalho forte, uma indústria tecnológica em expansão e algumas das taxas de desemprego mais baixas do país.



Um dos pontos mais positivos para a Flórida está relacionado às start-ups. O estado viu a maior atividade de start-ups – mais de duas vezes mais que o último estado da lista, West Virginia.

Olhando ao norte da divisa do estado, a Geórgia também está no topo da lista do Wallet Hub.

O Estado de Peach ficou em 14º lugar e, na verdade, teve uma classificação superior em potencial de inovação do que a Flórida, mas muito inferior em atividade econômica e saúde.



Veja o estudo completo aqui.