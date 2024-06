Disney pode construir quinto parque na FL; investimento seria de até US$ 17 bilhões

Um próximo acordo de desenvolvimento entre o Walt Disney World e o Distrito de Supervisão de Turismo da Flórida Central permite a construção de um quinto grande parque temático, bilhões em investimentos e muito mais.

Especificamente, observa como a Disney tem atualmente quatro “grandes parques temáticos” construídos, mas o novo plano permite cinco. O quinto parque viria além do Magic Kingdom, Epcot, Hollywood Studios e Animal Kingdom.

O acordo também envolve investimentos de até US$ 17 bilhões no Walt Disney World nos próximos 10 a 20 anos, consistente com declarações anteriores do CEO Bob Iger de que a Disney planejava despejar grandes somas de dinheiro em suas propriedades na Flórida, mesmo em meio à batalha contínua da empresa com Governador Ron DeSantis e Flórida.

“Após a aprovação do conselho, o acordo de desenvolvimento sublinha o compromisso [do distrito] com a supervisão responsável, infraestruturas públicas e planejamento a longo prazo, garantindo que os fundos dos contribuintes sejam utilizados de forma eficiente”, disse Stephanie Kopelousos, a administradora do distrito.

Além do investimento em atrações, o acordo inclui o financiamento da Disney de um mínimo de US$ 10 milhões em projetos de habitação a preços acessíveis, e o conselho concordou em continuar a reforçar a infraestrutura na área.



“Com os investimentos substanciais do Walt Disney World, prevemos o crescimento económico, a criação de empregos e o apoio às empresas locais, juntamente com a gestão ambiental e iniciativas de habitação para a força de trabalho, beneficiando a comunidade da Florida Central”, disse ela.

No geral, o último acordo envolvendo o quinto parque é válido por um período de 15 anos. A Disney também concordou em criar um programa que garanta que as expansões apoiem as empresas sediadas na Flórida.

A próxima reunião do conselho será nesta quarta-feira, dia 5 de junho, onde o acordo será apresentado oficialmente.

A batalha legal da Disney com a Flórida terminou este ano, depois que um acordo foi alcançado no início deste ano. O caso federal da empresa contra DeSantis também não prevaleceu.



Os rumores de um quinto parque na Disney World surgiram especialmente porque o vizinho Universal Orlando Resort está programado para abrir seu próprio terceiro parque temático, Epic Universe, em 2025.

DeSantis vinha pedindo que a Disney respondesse às ações da Universal com um quinto parque próprio.

Fonte: Florida Voice.