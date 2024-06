"A gente se redescobre nos EUA", analisa Alessandra Oliveira, dona da FaceBeauty no sul da Flórida

A Flórida segue atraindo cada vez mais brasileiros, que chegam com o intuito de construir sua carreira ou abrir um próprio negócio.

Nos últimos anos, aumentou o número de profissionais e famílias brasileiras que buscam vistos americanos, para empreender ou continuar os estudos.

De acordo com um relatório da Florida Chamber Foundation, a comunidade brasileira contribui anualmente com aproximadamente US$ 10,7 bilhões para a economia da Flórida. Essa contribuição vem de vários setores, incluindo imobiliário, financeiro, serviços e varejo.

Com o objetivo de destacar profissionais brasileiros de diferentes áreas e compartilhar suas histórias de vida nos Estados Unidos, o Gazeta News criou o quadro "Sonho Americano", onde profissionais de diferentes áreas contam sobre sua trajetória, suas dificuldades e vitórias na 'Terra do Tio Sam'.

Nesta edição, destacamos Alessandra Oliveira, 45 anos, certificada em Estética Médica pela Universidade de Harvard, natural de São Gonçalo, Rio de Janeiro, há 9 anos nos Estados Unidos. Moradora de Boca Raton, atualmente comanda a FaceBeauty, clínica de estética em Coconut Creek.

Em busca de uma oportunidade de estudo melhor para a filha, que hoje tem 14 anos, mas tinha cinco quando chegaram, no Brasil ela era advogada e tinha um comércio no ramo de festas e eventos.

Quando chegou, tentou trabalhar com festas aqui na Flórida, mas não conseguiu, porque, segundo ela, o público e a cultura são muito diferentes. Foi então que partiu para a área de estética.

Nesta entrevista, ela conta um pouco da sua trajetória pessoal e profissional nos Estados Unidos.

GN - Qual seria o seu diferencial como profissional nos EUA?

O meu diferencial é proporcionar um trabalho personalizado para cada cliente, com harmonização do olhar e agora estética facial e corporal em geral.

GN - Sua maior alegria morando nos EUA?

Minha maior alegria morando aqui é de proporcionar uma vida melhor para minha família.

GN - Sua maior tristeza morando nos EUA?

A maior tristeza é com certeza estar longe dos pais e familiares.

O que mais marcou sua vida nos EUA?

O que mais marcou minha vida aqui foi a transformação profissional, sem dúvida. Eu trabalhava com papéis enquanto advogada no Brasil e hoje em dia eu trabalho com vida, transformando e melhorando a autoestima das pessoas.

GN - Uma dica para quem chegou agora do Brasil para morar

Uma dica para quem chegou agora é que esse lugar é realmente o país das oportunidades e a gente se redescobre fazendo o nosso melhor.

GN - O "sonho americano" - o que é para você?

O sonho americano é a minha transformação. O sonho mesmo de trabalhar no ramo de eventos foi frustrado, mas eu soube ser resiliente e impulsionar para me profissionalizar e vencer! E o objetivo é nunca parar, sempre existe um sonho a se realizar.