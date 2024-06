Flórida fica no topo da lista em atividades de startups e economia

A Flórida continua a ser um lugar forte para ganhar e gastar dinheiro depois que o estado foi escolhido como tendo a melhor atividade de startups e a segunda melhor saúde econômica do país.

"Uma economia estatal forte não garante o sucesso dos residentes do estado, mas certamente torna o sucesso financeiro mais alcançável. Fatores como baixa taxa de desemprego e alta renda média ajudam os residentes a comprar imóveis, pagar dívidas e economizar para o futuro", disse Cassandra Happe, analista da WalletHub.

No geral, a Flórida foi considerada a sétima melhor economia do país.

Analisado pelo WalletHub, o estudo também colocou a Flórida em quarto lugar em atividade econômica, sétimo em variação do PIB, 16º em taxa de desemprego e 24º em superávit/déficit governamental per capita, para uma pontuação total de 55,75.

"As melhores economias estaduais também incentivam o crescimento, sendo amigáveis com novos negócios e investindo em novas tecnologias que ajudarão o estado a lidar com os desafios futuros e a se tornar mais eficiente", acrescentou Happe.

Para as suas conclusões, o WalletHub analisou 28 indicadores-chave de desempenho e força económica em todos os 50 estados e no Distrito de Columbia. O estudo analisou especificamente dados que vão desde o crescimento do PIB e a taxa de desemprego até à atividade de startups e à percentagem de empregos nas indústrias de alta tecnologia.

De acordo com a pesquisa, o estado de Washington tem a melhor economia do país. O estado ficou em primeiro lugar em atividade econômica, em segundo em potencial de inovação e em 15º em saúde econômica, com uma pontuação total de 71,10.

O estado de Washington foi seguido por Utah, Massachusetts, Texas e Califórnia entre os cinco primeiros. Tanto Utah como Massachusetts também foram classificados como tendo a melhor saúde econômica e potencial de inovação, respectivamente.

O restante dos dez primeiros incluiu Colorado, Carolina do Norte, Washington D.C. e Arizona.

Por outro lado, o Mississippi foi reconhecido como tendo a pior economia da América. O estado ficou em 50º lugar em saúde econômica, 48º em atividade econômica e 45º em potencial de inovação, com uma pontuação total de 26,67.



O estado foi seguido por Havaí, Virgínia Ocidental, Arkansas e Louisiana no top 5. Kentucky, Rhode Island, Iowa, Maine e Ohio também completaram o top 10.



Entre as últimas categorias, Wisconsin foi classificado como tendo a pior atividade econômica do país. Illinois também ficou em último lugar em saúde econômica, enquanto Virgínia Ocidental ficou no fundo do poço em potencial de inovação.



Fonte: Florida Voice.