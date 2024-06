Escolas da Flórida deverão trancar todas as portas durante o horário de aula

Na tentativa de tornar os campi escolares mais seguros, o governador da Flórida, Ron DeSantis, assinou uma nova lei que exigirá que todas as portas, corredores e portões dentro e ao redor das escolas sejam trancados durante todos os horários de aulas.

A lei entra em vigor em 1º de julho, mas será posta à prova quando os alunos retornarem às aulas no outono.

Os funcionários escolares dizem que é um passo na direção certa em termos de segurança, mas está criando problemas logísticos com diferentes protocolos necessários em cada campus - e tendo em conta muitas idades diferentes dos alunos, desde o jardim de infância até ao 12º ano.



"Você pode sair de todas as salas de aula. É uma questão de tentar impedir que os bandidos entrem. Esse é o problema", diz Lee Bryant, presidente da Pinellas Classroom Teachers Association. “[Travar portas] parece muito simples e, em conceito, é muito simples, mas na implementação não é tão simples. Há muita mobilidade em um sistema escolar e temos que programá-la, não queremos ensinar em uma prisão."



Ele diz que eles estão pensando em coisas simples, como ir ao banheiro e ir à clínica durante o dia. Cada campus pode instituir uma abordagem diferente, com alguns campi considerando cartões-chave individualizados ou passes programáveis, mas essas opções podem ser caras.

"Eu me encontrei com o chefe de polícia das escolas do condado de Pinellas. Eu me encontrei com o oficial de segurança das escolas do condado de Pinellas. Também nos reunimos com o chefe dos prédios. Sentamos e começamos a conversar sobre isso porque queremos que nossos professores seguros. Queremos mantê-los informados. Queremos mantê-los longe de problemas", disse Bryant.



O xerife do condado de Pinellas, Bob Gualteri, liderou um comitê estadual para melhorar os campi da Flórida após o tiroteio na Marjorie Stoneman Douglas em 2018. Ele disse que aprenderam muito com o tiroteio em Parkland, e coisas como portas trancadas são muito importantes porque um tiroteio na escola acontecerá novamente.

Fonte: Fox13 News.